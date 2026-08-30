Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar o renovar el trámite y quiénes debían hacerlo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) podía tramitarse o renovarse mediante un procedimiento personal y completamente gratuito. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) había difundido una guía con los pasos necesarios para iniciar la gestión, reunir la documentación y presentarse ante una Junta Evaluadora, organismo encargado de determinar si correspondía emitir el certificado.

Para comenzar el procedimiento, los interesados debían ingresar al apartado correspondiente al CUD a través de Mi Argentina. Desde allí podían completar sus datos personales, consultar qué documentación necesitaban según cada situación y conocer el lugar donde debían presentar la solicitud.

El procedimiento contemplaba diferentes etapas y requería reunir previamente los antecedentes médicos que respaldaran la condición de salud. Una vez completada esa instancia, el solicitante debía dirigirse al centro indicado y gestionar un turno para ser evaluado por profesionales.

Qué documentación se necesitaba para gestionar el CUD

Entre los requisitos establecidos figuraba la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), tanto en original como en fotocopia. También se debía llevar el formulario correspondiente completo, que podía descargarse desde los canales oficiales de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Además, era necesario presentar certificados médicos e informes que respaldaran la solicitud. Según la guía difundida, esa documentación debía tener una antigüedad máxima de un año. También podían incorporarse estudios complementarios vinculados con la condición de salud.

Entre esos elementos se contemplaban radiografías, tomografías y otros exámenes que permitieran aportar información a los profesionales encargados de realizar la valoración. La documentación solicitada podía variar según las características particulares de cada persona y su situación.

Cómo intervenía la Junta Evaluadora

Después de reunir todos los documentos exigidos, el solicitante debía presentarlos en el centro indicado y pedir un turno con la Junta Evaluadora. Esta instancia resultaba fundamental dentro del procedimiento porque era la encargada de analizar cada caso.

Los profesionales evaluaban la documentación aportada y la situación de la persona para establecer si correspondía otorgar el Certificado Único de Discapacidad. Por ese motivo, la presentación de los informes médicos y estudios requeridos constituía una parte central del trámite.

Si la Junta Evaluadora aprobaba la solicitud, el certificado podía visualizarse posteriormente en formato digital mediante la aplicación Mi Argentina. Asimismo, existía la posibilidad de solicitar el CUD en formato físico.

Qué certificados no debían renovarse durante 2025

La Agencia Nacional de Discapacidad también había informado modificaciones relacionadas con los vencimientos. A través de la Resolución 2520/2024, se había dispuesto una prórroga de un año para determinados Certificados Únicos de Discapacidad.

La medida alcanzaba a los CUD cuyo vencimiento se producía entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025. En esos casos, los titulares no tenían que realizar la renovación durante ese año debido a la extensión establecida oficialmente.

La situación era diferente para los certificados cuyo vencimiento original correspondía a 2022, 2023 y 2024. Esos documentos debían atravesar el proceso de renovación durante 2025, de acuerdo con el esquema informado por el organismo.

Para qué sirve el Certificado Único de Discapacidad

El CUD es un documento público que acredita la discapacidad de una persona y permite acceder a los derechos y prestaciones establecidos por la normativa vigente. Su otorgamiento depende de una evaluación interdisciplinaria realizada por una Junta Evaluadora.

El trámite es voluntario y gratuito, y la certificación tiene validez en todo el territorio nacional. La evaluación no se limita a la presentación de un diagnóstico médico, sino que contempla distintos aspectos de la situación de la persona solicitante.

Por ello, antes de comenzar la gestión resultaba importante consultar los requisitos correspondientes a cada caso y reunir los informes solicitados. La información disponible en Mi Argentina permitía conocer los pasos necesarios y determinar cuál era el centro asignado para efectuar la presentación y continuar con la evaluación.