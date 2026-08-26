Oficinas a la Comunidad llega a la zona de Base Aérea con trámites y servicios municipales

Oficinas a la Comunidad atenderá este jueves 27 de agosto, de 8.30 a 12, en el salón Santa Cándida. Los vecinos podrán gestionar beneficios de SUBE, recibir asesoramiento sobre licencias de conducir y acceder a diferentes servicios municipales.
Oficinas a la Comunidad desarrollará este jueves 27 de agosto una nueva jornada territorial en la zona de Base Aérea, donde los vecinos podrán realizar trámites y acceder a asesoramiento de diferentes áreas municipales. La atención será de 8.30 a 12 en el salón Santa Cándida, ubicado en Miguel David 3275, dentro del radio de la Comisión Vecinal J. J. de Urquiza.
La iniciativa de la Municipalidad de Paraná continuó así su recorrido por diferentes barrios con el propósito de concentrar en un mismo lugar distintos servicios y programas. La modalidad permitió que los ciudadanos accedieran a gestiones vinculadas con Desarrollo Humano, licencias de conducir, tarjeta SUBE, discapacidad, empleo, habilitaciones comerciales y otras áreas sin tener que trasladarse hasta las oficinas centrales.
La propuesta se desarrolló en el marco de la política municipal de descentralización y articuló el trabajo de distintas dependencias con las comisiones vecinales. Además de la realización de trámites, la jornada contempló espacios para efectuar consultas, recibir información sobre programas vigentes y canalizar diferentes situaciones planteadas por los habitantes del sector.
Qué trámites podrán realizar los vecinos
El área de Desarrollo Humano brindará la posibilidad de iniciar gestiones vinculadas con la tarjeta social y celiaquía, además de trámites correspondientes a la Ley 4035 por ancianidad. Para estas gestiones, los interesados deberán concurrir con DNI, una fotocopia del documento y la constancia o certificación médica correspondiente según cada situación.
También habrá atención relacionada con la licencia de conducir. En ese espacio se ofrecerá asesoramiento para solicitar turnos y se entregarán formularios, declaraciones juradas de afecciones y las planillas necesarias. Asimismo, estará disponible el test psicológico requerido para las categorías profesionales.
Otro de los servicios estará destinado a usuarios de la tarjeta SUBE, quienes podrán realizar altas y renovaciones de beneficios. La atención alcanzará a obreros, estudiantes y personas con discapacidad que necesiten gestionar las prestaciones correspondientes dentro del sistema de transporte.
Asesoramiento sobre discapacidad, empleo y derechos
Durante la jornada funcionará un espacio de atención sobre discapacidad, donde se brindará información acerca del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y pensiones. También se informará sobre el Banco de Ayudas Técnicas y las articulaciones disponibles con otras dependencias municipales y provinciales.
Las áreas de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia ofrecerán asesoramiento legal gratuito relacionado con género, diversidad y familia. A su vez, la Oficina de Empleo atenderá consultas sobre los programas Fomentar Empleo y Te Conecto, destinados a acompañar diferentes procesos de inserción y vinculación laboral.
También participará la Defensoría del Pueblo, que recibirá reclamos y consultas vinculados con servicios y obras públicas, contaminación ambiental, prestaciones de salud y distintas problemáticas que involucren a personas mayores, entre otros temas que forman parte de su ámbito de intervención.
Habilitaciones, control urbano y economía social
El área de Control Urbano realizará un relevamiento de situaciones irregulares y recibirá consultas relacionadas con ruidos molestos, ocupación del espacio público y actividades no autorizadas. Además, brindará información sobre campañas de concientización relacionadas con residuos, convivencia urbana y utilización de espacios comunes, junto con la articulación de inspecciones cuando corresponda.
En materia de habilitaciones comerciales, se brindará asesoramiento personalizado, se recibirá documentación y podrán iniciarse trámites. También se informará sobre la normativa vigente y los programas de regularización simplificada, además de orientar a comercios que todavía no se encuentren incorporados al sistema formal.
Por su parte, Economía Social realizará la entrega de semillas de estación otoño-invierno. El área de Personas Mayores difundirá sus actividades deportivas y recreativas, talleres, encuentros y acciones destinadas a promover la integración comunitaria, además del acompañamiento desarrollado junto con trabajadores sociales.
Atención de 8.30 a 12 en el salón Santa Cándida
La nueva jornada se llevará adelante en el salón Santa Cándida, ubicado en Miguel David 3275, y abarcará principalmente a vecinos de la zona de Base Aérea y del radio correspondiente a la Comisión Vecinal J. J. de Urquiza. Las oficinas móviles atenderán desde las 8.30 hasta las 12.
El programa recorrió distintos sectores de Paraná mediante una modalidad que concentró prestaciones municipales en espacios barriales. De esa manera, las diferentes dependencias pudieron recibir consultas directamente en territorio y orientar a los vecinos sobre los requisitos necesarios para cada gestión.
La actividad de este jueves continuará esa modalidad con trámites, asesoramiento y programas municipales disponibles durante una misma jornada. Quienes concurran podrán consultar directamente con cada área y, en aquellos casos que correspondan, iniciar las gestiones previstas.