El Papa León XIV definió dónde se alojará durante su visita a Argentina y anticiparon parte de la agenda

El Papa León XIV definió dónde se alojará durante su visita a Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, y comenzaron a conocerse detalles de las actividades que desarrollará durante su estadía. El Pontífice hará base en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires y viajará a Córdoba y Luján, mientras todavía se analizan encuentros con jóvenes, religiosos y personas privadas de la libertad.

Los primeros detalles fueron brindados por el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, luego de mantener una reunión con León XIV en el Vaticano. Según explicó, el esquema preliminar establece que el Papa estará el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján.

En todos los casos, el Pontífice regresará a la Nunciatura de Buenos Aires para descansar. Mientras tanto, una misión enviada por el Vaticano llegó al país para trabajar junto con las autoridades locales en la definición del itinerario definitivo y del dispositivo de seguridad.

El arzobispo Jorge Eduardo Scheinig fue recibido por el Papa

Una misión del Vaticano define los detalles

“El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, explicó Scheining al referirse al cronograma.

La agenda todavía permanece abierta y contempla reuniones con distintos sectores. Entre las actividades en estudio aparecen encuentros con religiosos, seminaristas y personas con discapacidad, además de una posible visita a un establecimiento penitenciario.

“Vamos a tener distintos encuentros, eso es lo que se está afinando”, señaló el arzobispo. Una de las alternativas evaluadas es que León XIV visite la cárcel de Villa Devoto para mantener un encuentro con personas privadas de la libertad. Consultado específicamente sobre esa posibilidad, Scheining respondió: “Es posible, sí, es posible”.

Analizan un encuentro multitudinario

Otro de los puntos que deberá definirse es la realización de un encuentro masivo con jóvenes. Entre los escenarios considerados se encuentra el estadio Monumental, aunque la Iglesia todavía no confirmó que el acto vaya a desarrollarse allí.

“La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado (tiene capacidad para 85 mil personas) y nosotros queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido”, indicó Scheining.

El arzobispo también relató cómo fue su primera audiencia con León XIV en el Vaticano. “Es un hombre muy agradable, muy, muy sereno, muy tranquilo, escucha, está atento. El diálogo fue muy fraterno. Charlamos de la Argentina, de la Iglesia y de su visita”, expresó.

Reuniones para organizar la visita papal

En paralelo con el trabajo de la misión vaticana en Argentina, la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina avanzará con las gestiones en Roma. El arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, serán recibidos por León XIV este jueves 27 de agosto.

El encuentro tendrá como uno de sus ejes la organización de la visita papal, cuando restan poco más de dos meses para la llegada prevista del Pontífice. La Iglesia, el Vaticano y las autoridades argentinas trabajan en la transformación del itinerario preliminar en un operativo para los cuatro días de actividades.

La gira de León XIV por Argentina, además, será parte de un recorrido sudamericano más amplio. De acuerdo con lo anticipado por Scheining, el Papa visitará primero Uruguay, posteriormente llegará a territorio argentino y finalmente viajará a Perú.