Protesta en Ushuaia por el amarre de un petrolero británico: qué ley habría vulnerado

El buque petrolero VS Promise, registrado bajo bandera británica en la Isla de Man, amarró este miércoles 24 de agosto en el puerto de Ushuaia luego de operar en la terminal petrolera de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego. La llegada de la embarcación abrió un conflicto por la vigencia de una ley provincial que restringe el amarre y la permanencia de buques británicos en los puertos fueguinos en el marco de la disputa por las Islas Malvinas.

La nave tiene capacidad para transportar alrededor de 73.800 toneladas de petróleo y un volumen estimado de más de 500.000 barriles de crudo. Antes de arribar a Ushuaia, había permanecido vinculada a la operatoria de la monoboya desde donde se despacha la producción de hidrocarburos de la Cuenca Marina Austral.

El Gobierno de Tierra del Fuego expresó su repudio a la presencia del VS Promise y reclamó explicaciones a la administración nacional sobre la autorización para su ingreso. Cabe recordar que el puerto de Ushuaia se encuentra intervenido desde enero por decisión del Gobierno de Javier Milei.

Cómo es el VS Promise

El VS Promise es un buque tanque destinado al transporte de petróleo crudo. Su identificación internacional corresponde al número IMO 9351438 y anteriormente operó bajo el nombre Hellespont Promise. También figura con el MMSI 232012087 y la señal de llamada MCCF8.

Fue construido en 2007 en el astillero New Century Shipbuilding, en China. La nave mide 228,60 metros de eslora y 32,57 metros de manga, mientras que su calado máximo de verano alcanza los 14,5 metros. Para su llegada a Ushuaia declaró un calado de 9 metros.

Por sus características, está clasificado como un petrolero Panamax o LR1. Su tonelaje bruto alcanza las 42.010 toneladas y su capacidad de peso muerto se ubica, según los registros disponibles, entre 69.994 y 73.669 toneladas métricas.

Esa capacidad le permite transportar aproximadamente entre 75.000 y 82.000 metros cúbicos de hidrocarburos líquidos. La equivalencia estimada ronda entre 470.000 y más de 515.000 barriles de petróleo crudo, según las condiciones de carga.

El buque está registrado a nombre de Valloeby Promise Ltd, una sociedad radicada en Douglas, en la Isla de Man, territorio bajo soberanía británica. La gestión técnica y de seguridad de la nave está a cargo de la empresa alemana Hellespont Ship Management GmbH & Co. KG.

Antes de su llegada al Atlántico Sur, el VS Promise había operado en distintas rutas comerciales internacionales, con escalas en zonas como el Golfo de México, las costas este y oeste de Estados Unidos, Panamá y el norte de Europa. Para la actividad en la Argentina fue contratado bajo un sistema de fletamento vinculado a la operatoria petrolera.

Qué hacía el petrolero en Tierra del Fuego

El paso del VS Promise por Ushuaia estuvo precedido por su presencia en la monoboya de Río Cullen, en la costa atlántica del norte de Tierra del Fuego. Esa terminal es utilizada para la carga y exportación del crudo extraído de los yacimientos offshore de la Cuenca Marina Austral.

Entre los desarrollos vinculados a esa producción se encuentran Hidra, Aries, Carina y Vega Pléyade. El petrolero permaneció en la zona operativa hasta el 13 de agosto y luego inició maniobras y períodos de espera en aguas del Canal Beagle antes de dirigirse a Ushuaia.

Según los registros de seguimiento de la embarcación, el VS Promise dejó la monoboya de Río Cullen el 13 de agosto a las 17.28. Finalmente, atracó en el muelle comercial del puerto de Ushuaia a las 7.08 del 24 de agosto.

La presencia del buque provocó el rechazo del Gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por Gustavo Melella. En un comunicado, la provincia sostuvo: “Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego -las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes-, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen”.

El reclamo se vincula con la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, que establece restricciones para la permanencia, el amarre y el abastecimiento de determinados buques de bandera británica en los puertos fueguinos. La discusión ahora gira en torno a si la presencia del VS Promise encuadra dentro de las prohibiciones previstas por esa normativa y qué autorizaciones fueron otorgadas para su operatoria.

Para operar en Río Cullen y luego ingresar a terminales marítimas bajo jurisdicción provincial y nacional intervienen distintas autoridades. Entre ellas se encuentran las áreas provinciales vinculadas a hidrocarburos, la Prefectura Naval Argentina y la Dirección Provincial de Puertos, además de los organismos nacionales competentes en materia energética, aduanera y de control de exportaciones. Tierra del Fuego pidió que la administración nacional informe bajo qué criterios se autorizó la presencia del petrolero y cuestionó la gestión del puerto intervenido por el Gobierno nacional desde enero.