Credencial de PAMI: cuáles son los cuatro formatos válidos y cuáles dejaron de servir

Credencial de PAMI: los cuatro formatos que son válidos

Los afiliados de PAMI pueden utilizar actualmente cuatro formatos de credencial para acreditar su condición y acceder a las prestaciones de la obra social. Entre las alternativas se encuentran la versión digital, la tarjeta plástica y dos modalidades provisorias.

La credencial permite identificarse para recibir atención médica, retirar medicamentos y realizar diferentes trámites vinculados con la cobertura. No obstante, cada formato presenta características particulares que los beneficiarios deben tener en cuenta.

Una de las aclaraciones importantes es que no resulta obligatorio tener instalada la aplicación Mi PAMI para recibir prestaciones. Los afiliados pueden continuar acreditándose mediante cualquiera de las otras credenciales reconocidas.

Credencial digital de PAMI

La primera alternativa es la credencial digital, disponible dentro de la aplicación Mi PAMI. Puede mostrarse directamente desde un teléfono celular y no requiere ser impresa.

Además de permitir acceder a la identificación del afiliado, la aplicación concentra diferentes herramientas y datos relacionados con la cobertura.

Entre ellos se encuentran información sobre recetas, órdenes médicas, turnos y la cartilla de profesionales y prestadores.

Qué ocurre con la credencial plástica

La tradicional credencial plástica de PAMI continúa siendo válida para quienes todavía la conservan. De esta manera, los beneficiarios pueden seguir presentándola para acceder a prestaciones y realizar trámites.

Sin embargo, PAMI ya no distribuye nuevas tarjetas plásticas. Por este motivo, quienes hayan perdido su credencial deberán utilizar alguna de las otras modalidades habilitadas.

Esto significa que conservar una tarjeta vigente permite continuar utilizándola y que no resulta necesario reemplazarla únicamente por la existencia de la versión digital.

La credencial provisoria con código QR

Otra posibilidad es la credencial provisoria con QR, que puede descargarse e imprimirse en papel para ser presentada cuando sea necesario.

En este punto existe una diferencia importante: las credenciales provisorias antiguas que no poseen código QR dejaron de tener validez.

Quienes tengan una de esas versiones deberán obtener nuevamente la credencial provisoria actualizada, que incorpora el código necesario para su utilización.

Credencial provisoria ticket

El cuarto formato reconocido es la credencial provisoria ticket, que puede generarse e imprimirse mediante las terminales de autogestión disponibles en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI.

Esta alternativa puede resultar útil principalmente para afiliados que no utilizan la aplicación móvil o que tienen dificultades para acceder a la credencial provisoria con QR.

De esta manera, las cuatro opciones actualmente habilitadas son: credencial digital, credencial plástica vigente, credencial provisoria con QR y credencial provisoria ticket.

No es obligatorio tener Mi PAMI

La obra social aclaró que contar con la aplicación Mi PAMI no constituye un requisito obligatorio para acceder a sus prestaciones.

Por ese motivo, la atención médica, la entrega de medicamentos y otros servicios no deberían ser rechazados únicamente porque el afiliado no tenga instalada la aplicación en su teléfono.

Para acreditar su condición podrá presentar cualquiera de las modalidades que permanecen vigentes.

Qué credenciales de PAMI ya no son válidas

Los afiliados deben prestar especial atención a los formatos antiguos. Entre las credenciales que dejaron de tener validez se encuentran las provisorias que no poseen código QR y modelos anteriores que ya no están reconocidos.

En caso de dudas sobre una credencial antigua, los beneficiarios pueden recurrir a las modalidades vigentes para evitar inconvenientes al momento de realizar un trámite, recibir atención o retirar medicamentos.