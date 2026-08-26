Dieron de baja a otras tres entidades del registro de medicina prepaga

La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso la baja registral de tres entidades. Las resoluciones fueron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.
La Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja nuevas entidades del registro de medicina prepaga mediante la publicación de resoluciones que fueron publicadas en el Boletín Oficial. Las decisiones alcanzaron a Sancor Medicina Privada SA, Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución e Intermed de Junín SA.
Las medidas fueron instrumentadas mediante las resoluciones 1547/2026, 1557/2026 y 1558/2026, respectivamente, y determinaron el rechazo de las inscripciones definitivas y la baja de las inscripciones provisorias correspondientes en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.
El alcance debe interpretarse de acuerdo con cada expediente y no implica, por sí mismo, que todos los usuarios asociados comercialmente a marcas similares hayan perdido su cobertura médica.
Qué ocurrió con Sancor Medicina Privada
En el caso de Sancor Medicina Privada SA, la resolución oficial consignó que la propia sociedad había solicitado voluntariamente la baja de su inscripción en el registro.
Según la documentación considerada por la Superintendencia, la entidad informó que no poseía asociados ni planes de salud en funcionamiento dentro del esquema alcanzado por ese registro.
Por esa razón, la resolución no debe interpretarse automáticamente como una baja general de prestaciones de otras sociedades o servicios que puedan utilizar denominaciones comerciales relacionadas con Sancor.
Las otras entidades alcanzadas
Las restantes resoluciones comprendieron a la Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución y a Intermed de Junín SA, cuyos trámites de inscripción definitiva tampoco prosperaron.
La Superintendencia resolvió, en consecuencia, dar de baja sus respectivas inscripciones provisorias dentro del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.
Las decisiones forman parte de las facultades de control que posee el organismo sobre las entidades comprendidas dentro del régimen de medicina prepaga y su correspondiente registro oficial.
Qué implica la medida
La publicación de una baja registral no necesariamente equivale a la interrupción inmediata de la cobertura para afiliados de otras compañías vinculadas, por lo que resulta necesario diferenciar las razones y el alcance de cada expediente.
En particular, el acto referido a Sancor Medicina Privada SA dejó asentado que no registraba asociados ni planes de salud en funcionamiento, un elemento central para dimensionar correctamente la decisión.
Las tres resoluciones fueron publicadas en la edición del miércoles 26 de agosto del Boletín Oficial de la República Argentina.