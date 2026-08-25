El Paraná Rowing Club renovará su pileta semiolímpica con un sistema único en Entre Ríos

La refacción de la pileta semiolímpica del Paraná Rowing Club comenzará el próximo 30 de agosto en la Sede Central de la institución y tendrá una duración estimada de 70 días. Los trabajos contemplan una renovación integral del natatorio para recuperar sus condiciones estructurales y funcionales.

De acuerdo a la información brindada por el club, durante el período de obra, los socios podrán continuar con las actividades acuáticas en la pileta recientemente climatizada de la Sede Yarará. Además, permanecerá habilitada la pileta mediana ubicada en la Sede Central.

Una de las principales modificaciones será la intervención del fondo para alcanzar una profundidad uniforme y lineal de aproximadamente 1,50 metros. En el sector más profundo se construirán celdas con muros de ladrillos y se colocará arena seleccionada en capas compactadas progresivamente.

Una pileta más eficiente y sustentable

La reducción y unificación de la profundidad permitirá disminuir el volumen total de agua requerido. Desde la institución destacaron que esto se traducirá en un menor consumo de agua y energía, además de reducir la cantidad de gas necesaria para calefaccionar el natatorio.

Entre las principales innovaciones estará la incorporación de un sistema de cloración salina, que reemplazará el uso convencional de cloro y permitirá generarlo de manera continua para mantener una desinfección estable y controlada. Según informó el club, será el primero de estas características instalado en una pileta de Entre Ríos.

También se construirá un borde finlandés, mediante el cual el agua desbordará uniformemente hacia un canal perimetral. Este mecanismo permitirá mejorar la circulación y favorecer una renovación permanente del agua.

Renovarán las instalaciones hidráulicas

El proyecto incluye además una adecuación integral del sistema hidráulico. Se instalarán nuevas tomas de fondo, retornos de agua y bocas de skimmer con el propósito de optimizar los procesos de circulación, filtrado y renovación.

Como etapa final, pisos y paredes serán revestidos completamente con mosaicos de PVC estilo veneciano, una terminación diseñada para aportar resistencia frente al uso intensivo y renovar la estética del espacio.

La obra representa una importante inversión para el Paraná Rowing Club, con participación de la Subcomisión de Natación en parte de los costos. La institución señaló que el proyecto apunta a modernizar sus instalaciones y brindar mejores condiciones para deportistas, socios y familias.