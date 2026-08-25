Luis Caputo dará una conferencia de prensa para anunciar medidas económicas

Luis Caputo dará una conferencia de prensa este miércoles a las 10 para anunciar nuevas medidas económicas, según trascendió tras una reunión de la mesa política del Gobierno realizada este martes en la Casa Rosada. La presentación tendrá lugar en el Ministerio de Economía y, hasta el momento, no se dieron precisiones oficiales sobre el contenido de los anuncios.

Según indicaron fuentes gubernamentales, de la conferencia podrán participar periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda. La convocatoria generó expectativa debido al hermetismo que mantuvo el Ejecutivo sobre las medidas que comunicará el titular de la cartera económica.

La presentación de Caputo tendrá lugar pocas horas antes de una jornada clave para el oficialismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene previsto debatir dos proyectos considerados centrales para el programa económico del presidente Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la denominada ley de Inocencia Fiscal.

Dos proyectos económicos llegan a Diputados

Las iniciativas forman parte de la agenda que el Ejecutivo busca impulsar con vistas a consolidar su programa económico. En la Casa Rosada existía confianza respecto de las posibilidades de obtener la aprobación de ambos proyectos en la Cámara baja y fuentes oficiales sostenían este martes que “están” los votos necesarios, publicó La Nación.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se convirtió en una de las prioridades legislativas del Gobierno. El proyecto tuvo participación directa del Presidente en su elaboración y Milei se encargó de explicar sus principales lineamientos desde julio, tanto ante funcionarios como frente a legisladores del oficialismo.

El mandatario también defendió públicamente la iniciativa en distintas apariciones en medios de comunicación y mediante una cadena nacional. En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con Inocencia Fiscal II, una nueva versión de otro de los proyectos económicos que considera relevantes para su estrategia.

La mesa política analizó la agenda del Congreso

La confirmación de la conferencia de Caputo surgió luego de una reunión de la mesa política realizada este martes en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ubicado en la planta baja de la Casa Rosada. El encuentro se prolongó durante más de dos horas y media y, al igual que en las últimas reuniones, no hubo una fotografía oficial al finalizar.

Durante el cónclave, los principales dirigentes del Gobierno analizaron especialmente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II, ante el tratamiento previsto para este miércoles en Diputados. También repasaron la agenda legislativa que tendrá continuidad durante los próximos días.

En ese sentido, los funcionarios abordaron la actividad prevista en el Senado, donde el jueves se tratarán pliegos de jueces y distintos tratados internacionales. Otro de los asuntos que formó parte de las conversaciones fue la anunciada visita del papa León XIV a la Argentina.