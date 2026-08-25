Empresa recibió más de mil postulantes en 24 horas para trabajar en su nueva sucursal de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La convocatoria laboral en Paraná superó las mil postulaciones apenas 24 horas después de su lanzamiento. La empresa busca cajeros, repositores, y vendedores para una sucursal que inauguraría en septiembre.
La convocatoria laboral en Paraná lanzada por una empresa que prepara la apertura de una nueva sucursal recibió más de mil currículums en apenas 24 horas, pudo conocer Elonce. La firma busca incorporar cajeros, repositores, y vendedores, entre otros puestos, para conformar el equipo que trabajará en el establecimiento proyectado sobre avenida Almafuerte.
La búsqueda comenzó este lunes mediante redes sociales y estableció inicialmente la recepción de currículums por correo electrónico. La empresa informó que realizará una primera selección y posteriormente, contactará a los postulantes para entrevistas virtuales.
La respuesta superó rápidamente las previsiones. “Estamos alegres por la respuesta, pero también nos pone en alerta por la cantidad. Hemos recibido más de 1000 currículum para Paraná, otros 700 para Santa Fe vía mail. Estamos analizando todo, ya hemos empezado a llamar a algunos”, explicó uno de los responsables de la firma en un video al que pudo acceder Elonce.
Cómo continuará la selección de personal
Desde la empresa explicaron que las primeras entrevistas serán realizadas mediante videollamadas y que las pruebas prácticas se desarrollarán en sus sucursales de Santa Fe. Además, pidieron a quienes enviaron sus antecedentes laborales que permanezcan atentos a las comunicaciones telefónicas.
“Gente de Paraná si ven un número con característica 342, somos nosotros que te estamos llamando, te estamos buscando para hacerte una entrevista virtual”, señaló uno de los directivos al brindar detalles sobre el proceso de selección.
La firma anticipó además una segunda instancia presencial. “Va a haber una segunda etapa donde lo vamos a invitar a que se acerquen a nuestro comercio en avenida Almafuerte de Paraná”, adelantó. Allí también podrán presentar sus currículums quienes no hayan recibido respuesta al correo electrónico, según la información brindada.
Más de 1.700 postulaciones entre dos búsquedas
La convocatoria se realizó simultáneamente para Paraná y Santa Fe y, de acuerdo con las cifras comunicadas por la propia compañía, reunió más de 1.700 currículums entre ambas búsquedas durante las primeras horas, pudo saber Elonce.
“Entiendan que son muchísimos, nos alegra un montón que quieran formar parte del equipo, y los esperamos en breve”, expresaron desde la empresa ante la cantidad de personas interesadas en acceder a alguno de los puestos disponibles.
El comercio, denominado De Fábrica Mayorista del Hogar, prevé instalarse en avenida Almafuerte 1875. Según adelantó, su oferta incluirá equipamiento para el hogar, muebles, electrodomésticos y productos de bazar, entre otros rubros.
La apertura está prevista para septiembre
La compañía había presentado la búsqueda laboral como parte de los preparativos para poner en funcionamiento su nueva sucursal. “Si querés ser parte de esta apertura desde el primer día, mandá tu currículum”, había indicado en el anuncio difundido inicialmente y al que accedió Elonce.
Desde la firma explicaron que el mecanismo de selección contempla entrevistas virtuales como primer filtro y posteriormente evaluaciones prácticas, antes de avanzar con la conformación definitiva del personal que trabajará en el establecimiento.
La apertura está proyectada para septiembre. “En septiembre vamos a abrir las puertas”, anticiparon los responsables de la empresa, mientras continúa el análisis de los más de mil currículums recibidos solamente para los puestos laborales disponibles en Paraná.