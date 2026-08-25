El Gobierno negó vínculos de Milei con Cerimedo, pero admitió sus ingresos a Casa Rosada

El Gobierno negó vínculos de Milei con Cerimedo desde 2023, aunque reconoció que el consultor ingresó a Casa Rosada durante 2024. El registro oficial consigna al menos 12 visitas, dos de ellas a la Secretaría General de la Presidencia.
El vínculo de Milei con Cerimedo volvió a quedar bajo la lupa luego de que el Gobierno nacional asegurara que el Presidente dejó de relacionarse con el consultor político en 2023, aunque admitió que posteriormente hubo ingresos de Fernando Cerimedo a Casa Rosada. Los registros oficiales consignan visitas durante 2024.
El vocero presidencial Javier Ravier sostuvo que actualmente no existe una relación entre el Ejecutivo y el consultor, involucrado en una causa penal relacionada con su expareja en Bolivia. “El Gobierno no tiene relación. El Presidente mantuvo contacto hasta 2023 y los primeros meses de 2024”, afirmó.
Ravier pidió, además, esperar el avance de la investigación judicial. “Este delito, si es que se cometió, sucedió en Bolivia. Todavía no sabemos qué ocurrió. El Gobierno todavía no puede dar una respuesta al respecto. Hay que dejar que la justicia de Bolivia trabaje”, señaló.
Los ingresos de Cerimedo a Casa Rosada
De acuerdo con los registros de visitas oficiales, Cerimedo ingresó a Balcarce 50 en reiteradas oportunidades. La primera visita consignada fue el 18 de diciembre de 2023, pocos días después de que Javier Milei asumiera la Presidencia.
Durante 2024, los ingresos registrados se produjeron el 15 de enero; 6 y 27 de febrero; 21 de marzo; 8, 9 y 10 de abril; 9 y 20 de mayo; y 12, 19 y 26 de junio. Dos de esas visitas tuvieron como destino la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei.
La información contrastó con las declaraciones posteriores del mandatario sobre cuándo había finalizado su relación con Cerimedo. Consultado en una entrevista radial, Milei afirmó que el consultor “no forma parte del espacio” y aseguró que dejaron de vincularse en 2023.
La explicación de Milei
“A ver, ¿no le parece que, digamos, usted sabe la cantidad de gente que se acerca a la política, entra, sale, todo el tiempo?”, respondió el Presidente al ser consultado sobre Cerimedo. Luego reiteró que “no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo”.
En esa misma intervención, Milei atribuyó las acusaciones a un posible entramado político y mencionó, entre otros, a Marcela Pagano, Franco Bindi, Evo Morales y Luiz Inácio Lula da Silva, además de referirse al “castrochavismo”.
El caso también alcanzó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Natalia Basil, esposa de Cerimedo, había sido designada en ese organismo durante 2024. Nadia Beller, expareja del consultor, sostuvo que posee conversaciones grabadas en las que, según su versión, Cerimedo y Basil reconocían haber filtrado audios vinculados con presuntas irregularidades en la agencia.
El Gobierno espera la investigación
Desde el Ejecutivo evitaron pronunciarse sobre la responsabilidad de Cerimedo en los hechos investigados en Bolivia y remarcaron que será la Justicia de ese país la encargada de determinar qué ocurrió.
La controversia se concentró, en paralelo, en las diferencias entre las declaraciones públicas sobre la finalización del vínculo y los registros de visitas posteriores a la asunción presidencial.
Mientras el Gobierno ratificó que Cerimedo no integra el espacio oficialista, los ingresos registrados durante 2024 volvieron a instalar interrogantes sobre el alcance que mantuvo su relación con integrantes de la administración nacional.