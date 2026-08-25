Paro universitario: trabajadores no docentes también reclaman recomposición salarial

El paro universitario de 48 horas se concretará este jueves y viernes con la participación de trabajadores docentes y no docentes, quienes no asistirán a sus lugares de trabajo. Héctor Coronel, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (APUNER), confirmó a Elonce que la medida formó parte de un plan de lucha por salarios y financiamiento del sistema universitario.

“Estamos en un plan de lucha otra vez, nuevamente junto con los compañeros trabajadores docentes, en lo que es el permanente reclamo que tenemos a 300 días de incumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, expresó Coronel.

El dirigente también señaló que el reclamo estaba relacionado con “el deterioro salarial que hay de manera progresiva y persistente” entre docentes y no docentes y cuestionó lo que consideró una “desatención” del Gobierno nacional hacia el sistema universitario.

Consultado sobre la situación salarial del sector, Coronel señaló que el salario básico de un trabajador no docente se ubicaba alrededor de los 800.000 pesos. También mencionó la existencia de un complemento económico y cuestionó los porcentajes de actualización que había dispuesto el Gobierno nacional.

De acuerdo con el gremialista, los incrementos habían sido de “un punto, dos puntos por mes” y no habían permitido compensar el aumento del costo de vida. En ese sentido, mencionó entre los principales gastos a alimentos, servicios y alquileres.

Coronel indicó que la decisión de realizar la protesta durante dos jornadas había sido adoptada por el Frente Interuniversitario Nacional y que involucraría tanto a trabajadores docentes como no docentes. Precisó, además, que será “una medida de fuerza por 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo”. El sector esperaba que la protesta generara una respuesta de la Secretaría de Políticas Universitarias respecto de los planteos formulados.

El reclamo por el presupuesto universitario

Durante la entrevista con Elonce, Coronel sostuvo que el conflicto había atravesado diferentes instancias antes de llegar a la nueva medida de fuerza. En ese marco, centró sus cuestionamientos en la situación presupuestaria de las universidades nacionales. “Vemos con mucha preocupación que el deterioro presupuestario es muy significativo”, manifestó.

Según los datos brindados por el dirigente, aproximadamente el 90% del presupuesto universitario se destinaba al pago de salarios de docentes y no docentes. El porcentaje restante debía cubrir otros aspectos vinculados con el funcionamiento de las instituciones.

“De la totalidad del presupuesto universitario, el 90% está destinado a salarios docentes y no docentes. El resto es para financiar gastos de funcionamiento, becas estudiantiles y demás menesteres”, detalló.

Advirtieron por una pérdida salarial superior al 100%

Uno de los puntos centrales del reclamo de los trabajadores era la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Coronel sostuvo que su implementación permitiría avanzar en una recomposición de los ingresos.

“Garantizaría el recupero salarial porque ya estamos hablando casi de una pérdida salarial de más del 100%”, aseguró el secretario general de APUNER.

El dirigente aclaró que los trabajadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos percibían sus haberes regularmente, aunque diferenció esa situación del poder adquisitivo de esos ingresos. “El salario se cobra de manera regular, en tiempo y forma, producto de las gestiones que llevan adelante las autoridades de nuestra universidad. Pero son salarios insuficientes, no solo para nosotros, sino también para los trabajadores docentes”, expresó.

Cuántos trabajadores no docentes tiene la UNER

Coronel indicó que la Universidad Nacional de Entre Ríos cuenta con alrededor de 600 trabajadores no docentes distribuidos entre sus diferentes sedes y unidades académicas. En ese marco, mencionó la presencia de personal universitario en Paraná, Oro Verde, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Villaguay.

La medida prevista para este jueves y viernes alcanzaría al personal comprendido por la convocatoria gremial y se desarrollaría sin concurrencia a los lugares de trabajo.

No docentes universitarios paran 48 horas y advierten por el deterioro de los salarios

La situación de los estudiantes universitarios: transporte, alquileres y costos para estudiar

Durante la entrevista, el secretario general de APUNER también vinculó la situación presupuestaria con las dificultades económicas que atravesaban los estudiantes para continuar sus carreras.

Coronel planteó que las universidades nacionales habían registrado dificultades para sostener la matrícula de alumnos provenientes de otras localidades debido a los gastos que implicaba estudiar fuera de sus lugares de origen.

“Es importante destacar la cantidad de chicos y chicas estudiantes que las universidades nacionales están perdiendo producto de las posibilidades cada vez más lejanas de sostener en una familia hijos estudiando afuera”, manifestó.

El dirigente recordó que la UNER recibía estudiantes provenientes de diferentes localidades entrerrianas y sostuvo que los gastos de traslado también incidían en la posibilidad de continuar una carrera universitaria.

“Nosotros tenemos muchos estudiantes del interior, también los que viven acá en la ciudad de Paraná, porque tenemos el problema de los costos de transporte”, señaló.

En ese contexto, APUNER reclamó respuestas en materia salarial y presupuestaria y confirmó su participación en la protesta nacional. “Esperamos que haya algún tipo de respuesta de parte de la Secretaría de Políticas Universitarias, que es la que tiene que definir sobre esta situación”, concluyó Coronel ante Elonce.