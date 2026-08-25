“Somos un club familiar y de barrio”: Paracao cumple 80 años y lo celebra con un acto oficial

El Club Paracao celebra este martes 25 de agosto su 80º aniversario con un acto oficial que reunirá a socios, deportistas, dirigentes y vecinos. La ceremonia comenzará a las 17 en la explanada ubicada frente a las banderas de la institución.

La programación incluye reconocimientos a expresidentes, empleados y profesores de extensa trayectoria. También se descubrirá una placa conmemorativa y será presentada una cápsula del tiempo destinada a conservar parte de la historia institucional para las próximas generaciones.

La Banda del Ejército Argentino interpretará el Himno Nacional y la Marcha de Entre Ríos, mientras que el grupo de folclore ofrecerá un gato y una zamba. La celebración finalizará con chocolate caliente y facturas para quienes participen de la jornada.

“Somos un club familiar y de barrio”

En la previa del aniversario, el presidente de la institución, Néstor Ferrutti, destacó en diálogo con Elonce la identidad que el establecimiento conserva pese a su crecimiento. “Somos un club eminentemente familiar y de barrio. Abarcamos toda la zona sur de Paraná”, expresó.

Ferrutti recordó que el Club Paracao comenzó como una entidad principalmente social, cuando esa zona todavía se encontraba alejada del centro urbano. “En las actas veíamos que se realizaban bailes y, dentro del presupuesto, se incluía el transporte para traer a la gente desde el centro porque parecía muy lejos”, contó.

Con el crecimiento de Paraná hacia el sur, la institución quedó integrada a la trama urbana y amplió su presencia en la comunidad. “Hoy somos parte de la barriada y de toda la zona sur de la ciudad”, remarcó el dirigente.

Una institución con 4.500 socios

Actualmente, el club cuenta con aproximadamente 4.500 asociados y mantiene una tendencia de crecimiento. “La ciudad crece hacia este lado y nosotros avanzamos a medida que lo hace Paraná. Tenemos una cantidad de socios muy buena”, señaló Ferrutti.

La institución ofrece 26 propuestas deportivas, culturales y recreativas. Entre las disciplinas competitivas se encuentran el vóley, el básquet, la natación, el patín y la gimnasia artística, además del hockey, el fútbol, el tenis y otras actividades.

El club Paracao cumple 80 años de historia

“Tenemos disciplinas que están rindiendo muy bien y también propuestas recreativas como acuagym, folclore y zumba”, enumeró el presidente al describir la variedad de opciones disponibles para niños, jóvenes y adultos.

Nuevas obras para acompañar el crecimiento

El crecimiento de la masa societaria y de las actividades impulsó nuevas obras dentro del predio. Ferrutti confirmó que se construye una sala de reuniones, un espacio de primeros auxilios y un nuevo núcleo sanitario.

“El crecimiento demanda obras. La sala de primeros auxilios es algo que el club necesita por la gran cantidad de actividades que se desarrollan diariamente”, explicó el titular de la entidad.

Finalmente, Ferrutti invitó a socios y vecinos a participar del aniversario: “Los esperamos a todos desde las 17. Estará la Banda del Ejército, se presentará nuestro grupo de folclore y terminaremos con una chocolatada y facturas para los chicos y para todos los que quieran acercarse”.