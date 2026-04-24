El Club Paracao celebra sus 80 años con propuestas de fútbol para los más pequeños

Elonce dialogó con Esteban, referente del Club Paracao sobre la participación de categorías infantiles de fútbol. En ese sentido, explicó que actualmente hay ocho categorías, desde la octava hasta los niños de 2020 y 2021 en la sede de calle Juan Báez.

“Hay más de 160 chicos que están entrenando en las instalaciones del club, compitiendo en liga, promesas, en otros torneos de la zona de Paraná. También están participado en varios torneos durante el año y tratan de dejar bien parado al club”, detalló.

Mejoras en la cancha

Esteban mencionó que la zona de la cancha era un baldío previamente, por lo que fue necesario realizar obras de mejoras. “Desarrollamos la disciplina, mejoramos el lugar compramos elementos para el cuidado de la cancha, para el marcado, el cortado de césped y la iluminación”, precisó.

Asimismo, el club realizó inversiones en el entubado de los afluentes que llegan de la lluvia. “Con el esfuerzo de todos los socios y los padres que están en la disciplina, vamos haciendo las obras que hacen falta”, subrayó.

La celebración por los 80 años del Club Paracao

El referente de la institución indicó a Elonce que en el marco del aniversario se realizan distintas obras para darle al socio “gusto de venir y disfrutar”. Esteban

destacó “el esfuerzo que hace el socio al aportar su cuota del lado de la comisión directiva” y cómo eso debe reflejarse en las mejoras necesarias “para que el club siga creciendo”.

El club Paracao cuenta con 4000 socios activos. En tanto, preadolescentes y niños son miembro de las categorías de 2018 y 2019.