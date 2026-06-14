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Deportes Mundial 2026

Risas y música en la Selección Argentina: Messi bailó cuarteto junto a la Mona Jiménez

El histórico cantante cordobés visitó la concentración albiceleste en Kansas y compartió una noche especial con los jugadores. Hubo música, baile, regalos y una foto que rápidamente se volvió viral.

14 de Junio de 2026
La Mona Jimenez y la Selección Argentina.
La Mona Jimenez y la Selección Argentina.

El histórico cantante cordobés visitó la concentración albiceleste en Kansas y compartió una noche especial con los jugadores. Hubo música, baile, regalos y una foto que rápidamente se volvió viral.

La concentración de la Selección Argentina vivió una noche diferente en Kansas, donde el plantel disfrutó de un encuentro cargado de música, risas y momentos emotivos a pocos días del debut en el Mundial 2026.

 

Tras compartir un asado durante una jornada marcada por una tormenta eléctrica en la ciudad estadounidense, los futbolistas recibieron una visita muy especial que revolucionó el hotel donde se aloja la delegación.

 

Se trató de Carlos 'La Mona' Jiménez, máximo referente del cuarteto cordobés, quien participó de una entrevista para AFA Estudio, el streaming oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

 

 

Una noche especial para el plantel

 

Durante la transmisión, el cantante desplegó todo su carisma, recordó anécdotas, interpretó algunos de sus clásicos y compartió varios momentos junto a integrantes de la delegación argentina.

 

Uno de los encuentros más emotivos fue con Julián Álvarez, reconocido admirador del artista cordobés.

 

El delantero del Atlético de Madrid se acercó para saludarlo, abrazarlo y entregarle un regalo que emocionó profundamente al músico.

La visita rompió la rutina habitual de la Selección Argentina y generó un clima distendido en la previa del comienzo de la competencia.

 

El encuentro con Messi

 

El momento más esperado de la jornada llegó cuando La Mona pudo concretar uno de sus grandes deseos: conocer personalmente a Lionel Messi.

 

El capitán de la Selección Argentina compartió unos minutos con el cantante y protagonizó una de las imágenes más comentadas de la noche.

 

Además, durante la velada también hubo espacio para la música y el baile, con Messi sumándose al ambiente festivo que se generó en la concentración.

Las imágenes del encuentro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron miles de reacciones entre los fanáticos.

 

Un talismán para la Albiceleste

 

Durante su participación en el programa, La Mona explicó que consideraba fundamental poder tomarse una fotografía con Messi.

El artista recordó además su vínculo especial con la Selección y aseguró haber estado presente alentando en los Mundiales de 1978, 1986 y 2022, las tres consagraciones obtenidas por Argentina.

 

Para muchos de los presentes, la visita representó una inyección de energía positiva en la previa del estreno mundialista.

Temas:

Selección Argentina Mona Jiménez
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