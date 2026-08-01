La Capilla de Adoración Perpetua se prepara para celebrar sus 50 años

La Capilla de Adoración Perpetua de la parroquia San Miguel comenzó a transitar el camino hacia la celebración de sus 50 años, que tendrá lugar el 7 de julio de 2027. Como preparación para el jubileo, cada día 7 del mes se realizará una misa seguida de una hora de adoración comunitaria.

El párroco Gustavo Horisberger explicó a Elonce que el aniversario corresponde específicamente a la capilla y no a la parroquia. “Tenemos el templo, un espacio de encuentro con Cristo que está presente en la Eucaristía”, aclaró.

El sacerdote señaló que se trata de un espacio al que diariamente concurren personas para rezar y encontrar un momento de recogimiento. “La gente que viene aquí lo hace como quien tiene sed en el desierto y encuentra una fuente de agua. Es una fuente de gracia, de fuerza, del espíritu de Dios y de la presencia de Dios en este lugar”, expresó.

Una actividad especial cada día 7

Como parte de los preparativos para el aniversario, la comunidad parroquial puso en marcha un programa que se extenderá durante los próximos meses. “Hemos comenzado la actividad y va a ir creciendo progresivamente. Para cada mes del año que transcurre, cada día 7 tendremos la misa y una adoración comunitaria”, detalló Horisberger.

La elección de esa fecha estuvo directamente relacionada con el aniversario. “El jubileo es el 7 de julio del año que viene y nos preparamos de a poco, progresivamente, celebrando primero la misa y después una hora de adoración”, explicó.

La capilla funciona bajo la modalidad de adoración perpetua, por lo que permanece disponible durante las 24 horas. Para sostener esa dinámica, distintas personas asumen el compromiso de permanecer durante una hora en oración.

Un espacio abierto las 24 horas

“Las 24 horas hay alguien que está permanentemente con Jesús. Para nosotros es como un canal de gracia”, manifestó el párroco. Además, explicó que quienes concurren no solamente rezan por situaciones personales, sino también por familiares, otras personas y diferentes problemáticas que atraviesa la sociedad.

Horisberger destacó, además, la vinculación entre la actividad espiritual de la capilla y la tarea social desarrollada históricamente desde San Miguel. En ese sentido, recordó que mientras la Capilla de Adoración Perpetua llegará a sus 50 años, el comedor comunitario de la parroquia cumplirá 49.

“Hay una conexión muy fuerte entre la vida espiritual, el encuentro con Jesús y el encuentro con otras personas”, afirmó. Agregó que esa dimensión se expresó particularmente “en estar al servicio de los necesitados y de los que están en situación de calle”.

Invitación a sumarse a la adoración

Finalmente, el párroco invitó a quienes deseen incorporarse a la adoración perpetua a acercarse a San Miguel y asumir alguno de los horarios disponibles.

Se cumplen 50 años de la Capilla de Adoración Perpetua, de la Pquia. San Miguel

“Quiero invitar a todos aquellos que se quieran sumar a la adoración a venir a la parroquia y anotarse en una hora. Gracias a Dios, siempre las 24 horas hay alguien con Jesús, pero hay personas que no saben que existe este lugar”, sostuvo.

Horisberger consideró que la participación sostenida puede convertirse en una experiencia significativa para quienes se acercan. “Con el tiempo, la gente va descubriendo cómo ese encuentro con Jesús y esa presencia silenciosa en nuestra vida va realizando quizás un milagro, una transformación o una posibilidad de ver la vida con otros ojos”, concluyó.