Acuarios, caracoles y percusión: los proyectos que sorprendieron en una feria escolar de Paraná

La Feria Educativa de la escuela primaria N°196 "Marcelino Román", en Paraná, reunió a estudiantes de distintos grados que presentaron proyectos científicos desarrollados durante el año. A través de experiencias prácticas, los alumnos explicaron a Elonce el funcionamiento de ecosistemas acuáticos, la importancia de los caracoles en el equilibrio de una pecera y las propiedades del sonido mediante instrumentos de percusión.

Los distintos stands permitieron que las familias y visitantes conocieran el trabajo realizado en el aula, donde la investigación, la observación y la experimentación fueron los principales ejes de aprendizaje.

Uno de los acuarios montados para la feria educativa (foto Elonce)

Entre las propuestas que despertaron mayor interés estuvo "El mundo en una gota", elaborado por estudiantes de sexto grado.

Dos acuarios para comprender un ecosistema

Los alumnos presentaron dos acuarios con características diferentes para explicar cómo influye la presencia de determinadas especies en la calidad del agua.

Uno de los grupos mostró que la diferencia entre ambos recipientes estaba dada por la presencia de caracoles acuáticos, encargados de limpiar los vidrios y consumir bacterias y microorganismos.

El caracol manzana (Pomacea canaliculata) (foto Elonce)

"La problemática era por qué el agua de un acuario se veía verde y en el otro mucho más clara", explicaron los estudiantes durante la exposición.

El trabajo permitió observar de manera directa cómo determinadas especies contribuyen al equilibrio de un ecosistema acuático.

El rol del caracol manzana

Otro de los grupos profundizó el estudio sobre el caracol manzana (Pomacea canaliculata), una especie característica de la región del río Paraná.

Los alumnos explicaron que estos moluscos cumplen una función esencial en la limpieza de los acuarios al alimentarse de materia orgánica, bacterias y microorganismos. "Los caracoles también se comen entre sí, pero cuando están muertos", comentó una de las alumnas.

También detallaron que poseen branquias y un pulmón, por lo que pueden salir del agua durante un tiempo limitado, principalmente para depositar sus huevos.

Representación de los huevos del caracol manzana (foto Elonce)

Durante la presentación exhibieron imágenes del proceso reproductivo y mostraron los característicos huevos de color rosado que suelen encontrarse adheridos a ramas y otras superficies cercanas al agua.

Como recuerdo para los visitantes, el grupo preparó pulseras y pequeñas figuras artesanales inspiradas en el caracol manzana.

La ciencia también sonó con percusión

Otro de los stands estuvo a cargo de alumnos de quinto grado, quienes desarrollaron el proyecto "Golpes que hablan", dedicado a investigar las propiedades del sonido a través de distintos instrumentos de percusión.

Durante la exposición explicaron a Elonce cómo formularon preguntas científicas antes de comenzar la experiencia.

Feria Educativa en Paraná: alumnos mostraron proyectos sobre acuarios, caracoles y percusión

Entre los interrogantes analizaron qué determina que un instrumento produzca sonidos más agudos o más graves, cómo influye el tamaño del tambor, qué ocurre al tensar el parche y cómo cambia el sonido según la intensidad del golpe.

Los estudiantes comprobaron que un parche más tenso genera sonidos más agudos, mientras que los tambores de mayor tamaño producen sonidos más graves.

Experimentar para aprender

Como parte de la presentación, los alumnos realizaron una demostración práctica con distintos instrumentos. Mostraron el sonido del repique, que produce tonos más agudos, y del zurdo, cuyo mayor tamaño genera sonidos graves.

La actividad concluyó con una interpretación musical en conjunto, que puso el broche final a una exposición donde la ciencia, la creatividad y el trabajo colaborativo fueron protagonistas.

La Feria Educativa volvió así a convertirse en un espacio donde los estudiantes compartieron con la comunidad los conocimientos adquiridos durante el año, utilizando experiencias concretas para acercar conceptos científicos de manera didáctica y participativa.