UPCN realizará una jornada de donación de sangre para el Hospital San Roque

El sindicato realizará el próximo jueves una colecta voluntaria de sangre destinada al Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná.
UPCN llevará adelante una colecta voluntaria de sangre destinada al Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná.
La jornada se realizará el jueves 6 de agosto, de 7:30 a 10, en la sede sindical, ubicada en Santa Fe 463.
La Secretaria de Cultura del gremio, Noelia Bertín, convocó a afiliados y a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa solidaria.
"Como cada año, con esta jornada nos sumamos a las acciones que desde el hospital se vienen llevando adelante para fortalecer las reservas de sangre", explicó Bertín y, a la vez, destacó la importancia de este tipo de actividades para "generar conciencia sobre la importancia de donar sangre de manera regular, un acto simple que puede salvar vidas y resulta indispensable para garantizar la atención de pacientes que requieren transfusiones por tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas o situaciones de emergencia".
"Acciones como esta fortalecen el sistema público de salud, promueven la participación comunitaria y demuestran que la solidaridad es una herramienta fundamental para cuidar la vida de quienes más lo necesitan", subrayó la dirigente gremial.
Por su parte Sofía Rivero, encargada del Banco de Sangre del Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil San Roque, expresó que "la idea de realizar estas jornadas en distintas instituciones que nos lo permitan, surge para facilitar el acceso a quienes quieren donar pero por cuestiones de tiempo, distancia o comodidad no pueden acercarse al hospital".
"Además de obtener unidades de sangre para cubrir las necesidades de los pacientes, estas actividades buscan promover la cultura de la donación voluntaria, habitual y altruista, generando conciencia sobre la importancia de donar sangre de manera periódica", añadió la titular del área responsable de estas jornadas.
Luego comentó que "las experiencias anteriores han sido muy positivas" y detalló que "en cada colecta encontramos una gran predisposición por parte de las instituciones que nos reciben y una excelente respuesta de la sociedad, con muchos donantes, incluso personas que donan por primera vez y luego se acercan a donar al hospital habitualmente".
Por último destacó que los buenos resultados que tienen estas jornadas, organizadas con el objetivo de acercar la donación voluntaria a la comunidad, "nos impulsa a seguir llevándolas a diferentes espacios, fortaleciendo el compromiso solidario de la población para con nuestro servicio y la donación de sangre".