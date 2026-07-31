 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Luto en el fútbol mundial

Murió Franco Baresi, histórico capitán del Milan y campeón mundial con Italia

El exdefensor falleció a los 66 años después de atravesar una enfermedad. Desarrolló toda su carrera profesional en el conjunto italiano, conquistó tres Copas de Europa y formó parte de la selección campeona en España 1982.

31 de Julio de 2026
Franco Baresi.
Franco Baresi.

El exdefensor falleció a los 66 años después de atravesar una enfermedad. Desarrolló toda su carrera profesional en el conjunto italiano, conquistó tres Copas de Europa y formó parte de la selección campeona en España 1982.

Franco Baresi, uno de los defensores más destacados de la historia del fútbol, murió este viernes a los 66 años. El fallecimiento fue confirmado por el Milan y la Federación Italiana de Fútbol, que anunciaron homenajes en los próximos partidos.

 

“La historia del Milan está de luto”, expresó el club al despedir a quien fue capitán, referente y símbolo de una de sus etapas más exitosas. Su camiseta número 6 fue retirada cuando finalizó su carrera.

 

Baresi permaneció durante 20 temporadas en el conjunto de Milán, incluso cuando la institución atravesó descensos a la Serie B. Su fidelidad y liderazgo lo convirtieron en uno de los máximos ídolos de la historia rossonera.

 

 

El líder de una defensa que marcó una época

 

A pesar de medir 1,76 metros, Franco Baresi sobresalió por su velocidad, capacidad de anticipación y lectura táctica. Desde la posición de líbero dirigía los movimientos defensivos y también participaba en el inicio de los ataques.

 

Fue el eje de la recordada última línea que integró junto con Paolo Maldini, Alessandro Costacurta y Mauro Tassotti. Aquel Milan dirigido por Arrigo Sacchi modificó la manera de defender mediante la presión, el achique y la marcación zonal.

 

Franco Baresi.
Franco Baresi.

 

Durante su carrera ganó seis ligas italianas, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, dos Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de Italia. En 1989 terminó segundo en la votación del Balón de Oro, detrás de Marco van Basten.

 

Campeón mundial y capitán de Italia

 

Con la selección italiana, Franco Baresi disputó 81 partidos y convirtió un gol. Integró el plantel que obtuvo el Mundial de España 1982 y posteriormente asumió la capitanía del equipo nacional.

 

También participó en los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994. En esta última competencia se recuperó de una operación de rodilla y regresó para disputar los 120 minutos de la final ante Brasil, definida mediante penales.

 

 

Su trayectoria estuvo vinculada además con Diego Maradona por los enfrentamientos entre Milan y Napoli. El argentino llegó a definirlo como “lo máximo como defensor”, mientras que Baresi reconoció al astro como el rival más difícil que tuvo que marcar.

 

La Federación Italiana dispuso un minuto de silencio en los partidos amistosos que se disputen durante el fin de semana. “Una leyenda de nuestro fútbol entró en el corazón de millones de italianos”, expresó su presidente, Giovanni Malagò.

Temas:

Franco Baresi fútbol italiano
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso