Murió Franco Baresi, histórico capitán del Milan y campeón mundial con Italia

Franco Baresi, uno de los defensores más destacados de la historia del fútbol, murió este viernes a los 66 años. El fallecimiento fue confirmado por el Milan y la Federación Italiana de Fútbol, que anunciaron homenajes en los próximos partidos.

“La historia del Milan está de luto”, expresó el club al despedir a quien fue capitán, referente y símbolo de una de sus etapas más exitosas. Su camiseta número 6 fue retirada cuando finalizó su carrera.

Baresi permaneció durante 20 temporadas en el conjunto de Milán, incluso cuando la institución atravesó descensos a la Serie B. Su fidelidad y liderazgo lo convirtieron en uno de los máximos ídolos de la historia rossonera.

El líder de una defensa que marcó una época

A pesar de medir 1,76 metros, Franco Baresi sobresalió por su velocidad, capacidad de anticipación y lectura táctica. Desde la posición de líbero dirigía los movimientos defensivos y también participaba en el inicio de los ataques.

Fue el eje de la recordada última línea que integró junto con Paolo Maldini, Alessandro Costacurta y Mauro Tassotti. Aquel Milan dirigido por Arrigo Sacchi modificó la manera de defender mediante la presión, el achique y la marcación zonal.

Franco Baresi.

Durante su carrera ganó seis ligas italianas, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, dos Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de Italia. En 1989 terminó segundo en la votación del Balón de Oro, detrás de Marco van Basten.

Campeón mundial y capitán de Italia

Con la selección italiana, Franco Baresi disputó 81 partidos y convirtió un gol. Integró el plantel que obtuvo el Mundial de España 1982 y posteriormente asumió la capitanía del equipo nacional.

También participó en los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994. En esta última competencia se recuperó de una operación de rodilla y regresó para disputar los 120 minutos de la final ante Brasil, definida mediante penales.

Su trayectoria estuvo vinculada además con Diego Maradona por los enfrentamientos entre Milan y Napoli. El argentino llegó a definirlo como “lo máximo como defensor”, mientras que Baresi reconoció al astro como el rival más difícil que tuvo que marcar.

La Federación Italiana dispuso un minuto de silencio en los partidos amistosos que se disputen durante el fin de semana. “Una leyenda de nuestro fútbol entró en el corazón de millones de italianos”, expresó su presidente, Giovanni Malagò.