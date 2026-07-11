Murió un jugador sudafricano de 25 años que había disputado el Mundial 2026

El fútbol de Sudáfrica atraviesa horas de conmoción tras confirmarse la muerte de Jayden Adams, jugador sudafricano de 25 años que había representado recientemente a su país en el Mundial 2026. Las causas de su fallecimiento no fueron informadas oficialmente.

El mediocampista pertenecía al Mamelodi Sundowns y había tenido participación activa durante la histórica campaña del seleccionado africano en la Copa del Mundo, donde Sudáfrica consiguió avanzar por primera vez a una fase eliminatoria.

Adams fue titular frente a México y República Checa, y luego ingresó como suplente en el triunfo ante Corea del Sur que aseguró la clasificación de su equipo a los octavos de final. Allí, el conjunto sudafricano quedó eliminado frente a Canadá.

La muerte fue confirmada oficialmente

El fallecimiento del jugador sudafricano fue confirmado por las autoridades deportivas del país y generó numerosas muestras de pesar dentro del fútbol local e internacional.

Sus representantes también comunicaron la noticia y pidieron privacidad para la familia en medio del difícil momento. Según relataron, Adams había regresado del Mundial apenas unos días antes y se mostraba entusiasmado con sus próximos objetivos deportivos.

“Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial”, manifestó su representante Brendine Johnson.

La última conversación con Jayden Adams

La representante contó que había hablado con el futbolista poco antes de su muerte y que nada hacía prever este desenlace.

“El jueves hablamos; estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado”, recordó.

También destacó que el jugador sudafricano acostumbraba pasar su tiempo libre junto a su familia y aseguró que su fallecimiento tomó por sorpresa a todo su entorno.

Su carrera en Sudáfrica

Adams había comenzado su carrera profesional en Stellenbosch FC y posteriormente se incorporó al Mamelodi Sundowns, uno de los clubes más importantes del fútbol sudafricano.

Con ese equipo conquistó la Liga de Campeones de África 2025/26 y se consolidó como uno de los mediocampistas destacados de su país. También había debutado con la selección mayor en 2022 y sumado participación en diferentes competencias internacionales.