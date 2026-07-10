Quiénes son los DT mejores pagos del Mundial y en qué puesto está Lionel Scaloni

El portal especializado Finance Football publicó el ranking de los 20 entrenadores mejor remunerados del Mundial 2026, una lista que contrasta con el rendimiento deportivo de varias selecciones, ya que varios de los técnicos con mayores salarios quedaron eliminados en las primeras instancias del torneo.

Según el informe, el italiano Carlo Ancelotti encabeza el listado con un salario anual de 10 millones de euros. Pese a ser el director técnico mejor pago de la Copa del Mundo, Brasil fue eliminado en los octavos de final frente a Noruega.

El segundo lugar lo ocupa Julian Nagelsmann, con 7 millones de euros por temporada. Alemania protagonizó una de las mayores sorpresas del certamen al quedar eliminada en los dieciseisavos de final frente a Paraguay por penales.

El podio lo completa el argentino Mauricio Pochettino, quien percibe 6 millones de euros anuales. Estados Unidos, anfitrión del Mundial, quedó eliminado en los octavos de final ante Bélgica.

Marcelo Bielsa, el sudamericano mejor pago

Entre los seleccionadores de Sudamérica, el mejor ubicado es Marcelo Bielsa, noveno en la clasificación con 3 millones de euros por año. Uruguay no logró superar la fase de grupos y el entrenador rosarino ya dejó su cargo.

El puesto de Lionel Scaloni

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aparece en el 14° lugar del ranking con un salario anual de 2,3 millones de euros.

El informe destaca que Scaloni percibe 200.000 euros menos que el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, quien ocupa el 12° puesto con 2,5 millones de euros anuales.

Otra de las diferencias llamativas es la del español Luis de la Fuente, que recibe 2 millones de euros por temporada, cinco veces menos que el salario de Ancelotti.

El ranking de los 20 entrenadores mejor pagos del Mundial 2026

1. Carlo Ancelotti (Brasil): €10.000.000.

2. Julian Nagelsmann (Alemania): €7.000.000.

3. Mauricio Pochettino (Estados Unidos €6.000.000.

4. Thomas Tuchel (Inglaterra): €5.800.000.

5. Roberto Martínez (Bélgica): €4.000.000.

6. Fabio Cannavaro (Uzbekistán): €4.000.000.

7. Didier Deschamps (Francia): €3.800.000.

8. Ronald Koeman (Países Bajos): €3.000.000.

9. Marcelo Bielsa (Uruguay): €3.000.000.

10. Jesse Marsch (Canadá): €2.500.000.

11. Javier Aguirre (México): €2.500.000.

12. Gustavo Alfaro (Paraguay): €2.500.000.

13. Julen Lopetegui (Qatar): €2.400.000.

14. Lionel Scaloni (Argentina): €2.300.000.

15. Luis de la Fuente (España): €2.000.000.

16. Néstor Lorenzo (Colombia): €2.000.000.

17. Sebastián Beccacece (Ecuador): €2.000.000.

18. Murat Yakin (Suiza): €1.600.000.

19. Ralf Rangnick (Austria): €1.500.000.

20. Zlatko Dalić (Croacia): €1.500.000