El Pentágono desclasificó 40 archivos más sobre OVNIs: imágenes, videos y audios

El Departamento de Defensa estadounidense publicó 40 nuevos archivos sobre fenómenos anómalos no identificados. Los documentos incluyen videos, audios, imágenes e informes elaborados por distintas agencias federales y abarcan casos registrados entre 1949 y 2025.
El Pentágono desclasificó un nuevo lote de 40 archivos vinculados a fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), reavivando el interés por uno de los temas que más debate genera desde hace décadas.
El material divulgado reúne 14 documentos, 19 videos, cuatro audios y tres imágenes elaborados por distintas agencias federales, entre ellas el Pentágono, la NASA, la CIA, el FBI y el Departamento de Energía.
Los expedientes incluyen incidentes registrados durante la última década y también casos históricos que se remontan a mediados del siglo XX.
El testimonio de un piloto militar
Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió en 2019, durante una misión aérea sobre el este de Estados Unidos.
Según el informe oficial, un piloto con 28 años de experiencia en la Fuerza Aérea y la Armada aseguró haber observado un objeto con características nunca vistas durante su carrera. "Observé un objeto con características de vuelo diferentes a todo lo que había visto en mis 28 años de servicio", declaró el militar en el reporte incorporado al expediente.
BREAKING: The Pentagon has released a fourth batch of UFO documents and videos, including what officials describe as the clearest footage yet—showing a large two-tiered object captured by an infrared sensor aboard a U.S. military platform in 2020. pic.twitter.com/LHgxQm9h8U— Breaking911 (@Breaking911) July 10, 2026
El piloto indicó que el fenómeno avanzaba a gran velocidad en sentido contrario a su aeronave y permaneció visible apenas unos segundos. Cuando intentó registrar la imagen, el sistema de la cámara no logró enfocarlo debido a la velocidad del desplazamiento.
Tras el análisis posterior, los investigadores concluyeron que el objeto presentaba una forma rectangular.
Casos sin explicación
Otro de los expedientes difundidos corresponde a un episodio registrado en 2020 sobre el océano Atlántico. Un integrante de la Armada informó haber observado un objeto oscuro de entre 3,6 y 4,5 metros de altura, al que describió como similar a "un globo grande y deformado", aunque su naturaleza nunca pudo ser determinada.
Entre los documentos también figura un incidente ocurrido en septiembre de 2015 cerca de la planta nuclear Pantex, donde dos oficiales persiguieron un objeto que había ingresado al espacio aéreo restringido. Los agentes aseguraron que no lograron detectar ningún sistema de propulsión ni escuchar sonidos antes de que el objeto desapareciera rumbo al norte.
La documentación incorpora además la transcripción de una conferencia realizada en 1949 en Los Álamos, Nuevo México, donde científicos vinculados al Proyecto Manhattan debatieron el origen de las denominadas "bolas de fuego verdes" observadas sobre el laboratorio nuclear.
Registros de 2025
Los casos más recientes incluidos en la desclasificación fueron registrados durante 2025 en el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental, bajo jurisdicción del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos.
Uno de los videos muestra a un sensor militar siguiendo un objeto con una forma similar a una estrella de seis puntas, mientras que otro registra durante varios minutos un fenómeno que tampoco pudo ser identificado por los operadores.
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que distintas agencias continúan preparando nuevos expedientes y anticipó que el proceso de desclasificación seguirá durante los próximos meses.