Se rompió una ventanilla en pleno vuelo y un pasajero quedó con la cabeza fuera del avión: su pareja lo sujetó

Un pasajero quedó parcialmente fuera de un avión luego de que una ventanilla se desprendiera en pleno vuelo y provocara una brusca descompresión de la cabina. El grave incidente ocurrió este viernes 10 de julio en una aeronave de Ryanair que había partido desde Tesalónica, Grecia, con destino a Memmingen, Alemania.

El Boeing 737-800 había despegado durante la madrugada y llevaba menos de una hora en el aire cuando los pasajeros escucharon un fuerte estruendo. De inmediato, una de las ventanillas se rompió y el hombre que se encontraba sentado junto a ella fue arrastrado parcialmente hacia el exterior.

El pasajero, un ciudadano serbio de 61 años, quedó con la cabeza y los hombros fuera del fuselaje. El cinturón de seguridad evitó que fuera expulsado por completo, mientras su esposa lo sostuvo de las piernas y otros viajeros colaboraron para ingresarlo nuevamente a la cabina.

Pánico y descompresión dentro del avión

Uno de los testigos describió la dramática escena y aseguró: “Su cabeza y sus hombros sobresalían por la ventana rota”.

Una mujer que viajaba en la aeronave también relató el momento en el que se produjo la descompresión. “Se escuchó un ruido fuerte, fue como si se hubiera reventado un neumático; hubo pánico, gritos y alaridos porque perdimos altitud inmediatamente debido a la descompresión”, señaló.

Las mascarillas de oxígeno se desplegaron automáticamente mientras la tripulación inició el procedimiento de emergencia. “Por un momento pensé que alguien había abierto accidentalmente la puerta de emergencia. Inmediatamente nos pusimos las mascarillas, pero pareció una eternidad hasta que

comprendimos lo que estaba sucediendo”, agregó la pasajera.

Los pasajeros lograron rescatar al hombre

La mujer aseguró que el pasajero estuvo a punto de ser expulsado por completo del avión. “La cabeza del hombre estaba completamente fuera del avión. Las chicas que estaban a su lado lo estaban jalando y luego, con la ayuda de muchos pasajeros, lo pudieron meter adentro y lo inmovilizaron”, contó.

Además, destacó que el cinturón de seguridad fue determinante para evitar una tragedia. “Por suerte, el hombre no se había quitado el cinturón de seguridad”, afirmó.

#Mundo ✈️ ¡Terror en el aire! Un pasajero de Ryanair fue parcialmente succionado hacia el exterior tras romperse una ventanilla en pleno vuelo entre Grecia y Alemania. Los testigos narran escenas de pánico y cómo el cinturón de seguridad le salvó la vida. pic.twitter.com/8AksOluiNh — Vanguardia (@vanguardiacom) July 10, 2026

Tras el incidente, los pilotos resolvieron regresar al aeropuerto de Tesalónica. El avión aterrizó sin nuevos inconvenientes y los pasajeros fueron evacuados hacia la terminal. El hombre recibió asistencia médica en tierra y posteriormente fue trasladado a un hospital.

El comunicado de Ryanair

Un portavoz de Ryanair confirmó que la aeronave debió regresar poco después del despegue. “Un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Tesalónica y Memmingen el viernes por la mañana regresó a Tesalónica poco después del despegue cuando una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo”, informó la compañía.

“El avión aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal. Un pasajero solicitó y recibió asistencia médica en tierra en Tesalónica”, añadió la aerolínea.

Ryanair dispuso otra aeronave para completar el viaje hacia Alemania y reducir las demoras ocasionadas por la emergencia.

Investigan qué provocó la rotura

El pasajero permanecía consciente, aunque en estado de shock, y presentaba lesiones en el cuello, abrasiones y quemaduras por fricción. Las autoridades aeronáuticas iniciaron una investigación para establecer qué provocó el desprendimiento de la ventanilla.

La hipótesis preliminar indicaba que una pieza o fragmento de uno de los motores podría haberse desprendido y golpeado la ventana, causando la rotura y la posterior pérdida de presión dentro de la cabina. Esa versión deberá ser confirmada mediante las pericias técnicas sobre la aeronave.

La Autoridad de Aviación Irlandesa informó que se encontraba al tanto del incidente y que trabajaba junto con las autoridades de seguridad aérea de Grecia y Malta para determinar las causas del episodio.