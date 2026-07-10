El DT de Suiza confirmó la baja de una de sus figuras, se refirió al arbitraje y analizó a la Selección Argentina

A horas del partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador del conjunto europeo, Murat Yakin, descartó cualquier polémica relacionada con los arbitrajes, elogió el juego de la Albiceleste y confirmó una baja de peso para el compromiso.

El técnico informó que Johan Manzambi, una de las figuras del equipo, no logró recuperarse de la lesión que sufrió antes del encuentro de octavos de final frente a Colombia y quedó descartado para enfrentar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

"No podrá jugar. Lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible. Está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible", lamentó Yakin.

El juvenil no volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel desde que sufrió la molestia física.

Sin críticas a los árbitros

Consultado sobre las versiones que señalaban un supuesto favoritismo arbitral hacia la Selección Argentina, el entrenador fue categórico y evitó alimentar la polémica.

"Creo en general que se juegan partidos justos. Hoy en día se puede controlar todo con la tecnología y el VAR. Argentina tiene un estilo de juego duro. Vuelve a mostrar su astucia en cada enfrentamiento. Juegan con mucha pasión y si no te le plantás es difícil ganarles", afirmó.

Además, sostuvo que las diferencias deben resolverse dentro del campo de juego y no con declaraciones posteriores.

"No diría que haya pasado algo malo o negativo. No hay que resolver con palabras después del partido. Es en el tiempo del juego, en los 90 minutos, cuando se tiene la oportunidad. Insultar después no tiene nada que ver", concluyó el entrenador suizo.