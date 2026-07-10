Reforzarán la seguridad en el centro Paraná para festejos por posible triunfo de Argentina

La Policía de Entre Ríos implementará un operativo especial de seguridad para el partido que disputará este sábado la Selección argentina, con un importante despliegue de efectivos en el centro de Paraná ante la posibilidad de una nueva celebración de los hinchas.

Al respecto, la subjefa de Operaciones de la Departamental Paraná, Cecilia Galiano, confirmó a Elonce que el dispositivo abarcará tanto la zona donde se instalará la pantalla gigante como los sectores donde habitualmente se concentran los simpatizantes tras cada encuentro.

Más de 30 efectivos participarán del operativo

Galiano indicó que la planificación contempla un refuerzo de la presencia policial en distintos puntos estratégicos de la ciudad. "Tenemos un operativo dispuesto para el lugar donde está ubicada la pantalla, en inmediaciones de calles Venezuela y Chile, y otro para Plaza 1º de Mayo, donde hemos visto que la gente se congrega habitualmente", explicó.

Además, señaló que el despliegue también buscará resguardar el sector comercial y los edificios públicos cercanos. "Vamos a cuidar toda la zona comercial de calle 25 de Mayo, Monte Caseros y también las edificaciones como la Catedral, las escuelas y los bancos", detalló.

La funcionaria confirmó que el operativo contará con más de 30 funcionarios policiales, además de móviles que reforzarán la cobertura durante toda la jornada.

Un antecedente con pocos incidentes

Consultada sobre los festejos registrados durante los partidos anteriores del Mundial, Galiano sostuvo que el balance fue positivo. "No registramos incidentes durante los encuentros que se jugaron hasta el momento", afirmó.

No obstante, recordó un hecho puntual ocurrido durante una de las celebraciones. "Se detectó que dos mujeres aprovecharon los festejos para ingresar a un local comercial y sustraer algunos elementos. Fueron rápidamente demoradas por el personal policial que estaba apostado en el lugar", relató.

Recomendaciones para quienes asistan

La Policía también brindó una serie de recomendaciones para quienes planean acompañar el partido y participar de un eventual festejo. "Le pedimos a la gente que tenga paciencia porque todos van a querer llegar en vehículo y no será posible ingresar hasta el lugar. Van a tener que estacionar en las inmediaciones", explicó Galiano.

Finalmente, convocó a vivir la jornada con tranquilidad. "Que asistan con la familia, que vayan tranquilos y con la idea de disfrutar", concluyó.