Frustraron el tráfico ilegal de cardenales en un control en el Túnel Subfluvial

Un control vial sobre la Ruta Nacional 168 terminó con el secuestro de dos cardenales de copete rojo y varias jaulas tramperas. La intervención se produjo durante la siesta, cuando efectivos del Puesto Caminero Túnel detuvieron la marcha de un Ford Fiesta blanco en el que viajaban dos personas.

El conductor y su acompañante superaron el control de documentación personal y vehicular. Sin embargo, cuando accedieron a mostrar las pertenencias que llevaban en la parte trasera del auto, los uniformados observaron elementos compatibles con la tenencia en cautiverio de aves silvestres.

Ante esa situación, se dio intervención a la Brigada Abigeato Paraná, cuyo personal constató la presencia de cinco jaulas tramperas. En algunas de ellas había ejemplares de cardenales de copete rojo, una especie identificada científicamente como Paroaria coronata.

Dos aves secuestradas y jaulas destruidas

Los brigadistas consideraron que la situación configuraba una infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841. Entre los incumplimientos detectados se encontraban la tenencia y el transporte ilegal de fauna silvestre, además de la utilización de elementos prohibidos para capturar aves cantoras.

La normativa sanciona especialmente el uso de tramperas, sustancias tóxicas y otros métodos destinados a capturar ejemplares silvestres. En este caso, los efectivos decomisaron los elementos utilizados y procedieron a su destrucción.

También fueron secuestrados los dos cardenales encontrados en el vehículo, que quedaron bajo resguardo para una eventual liberación.

Quiénes viajaban en el vehículo

Según la información disponible, el conductor era un hombre de 29 años domiciliado en Corrientes, mientras que la acompañante era una mujer de 31 años residente en Santa Fe.

Ambos quedaron supeditados a las actuaciones administrativas correspondientes. El expediente será remitido a la Dirección de Fiscalización de Entre Ríos, que deberá evaluar la situación y determinar si corresponde aplicar sanciones.

La intervención permitió frenar el traslado ilegal de cardenales y otros elementos vinculados con la captura de fauna silvestre.