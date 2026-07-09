Prendió fuego la casa de su expareja y una joven murió atrapada entre las llamas

Una joven de 19 años murió este miércoles durante un incendio intencional registrado en una vivienda de San Roque, Corrientes, luego de que un hombre acusado de violar una restricción perimetral prendiera fuego la casa de su expareja mientras las ocupantes dormían. La víctima fatal había pasado la noche en el domicilio tras reunirse con la familia para ver el partido entre Argentina y Egipto.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 en una vivienda ubicada sobre calle Valentín Virasoro al 800, en el barrio Arroyito, donde descansaban Miriam Sánchez, su hija Lurdes y Aimará Carolina Falcón, de 19 años, quien se encontraba de visita. Las jóvenes habían seguido el encuentro de la Selección argentina y luego participaron de los festejos por la clasificación a los cuartos de final del Mundial.

Según la reconstrucción de los investigadores, el fuego se propagó rápidamente por distintos sectores de la vivienda, lo que hace presumir que el autor utilizó combustible para iniciar varios focos de incendio de manera simultánea.

La joven no logró escapar

De acuerdo con el relato de la dueña de casa, Aimará fue quien primero advirtió ruidos sobre el techo y alertó sobre el inicio del incendio. Pese a ello, la velocidad con la que avanzaron las llamas solo permitió que Miriam Sánchez y su hija lograran salir por la puerta principal.

Una vez controlado el incendio, Bomberos Voluntarios encontraron el cuerpo sin vida de la joven entre los escombros. Los investigadores estiman que un ropero cayó sobre ella mientras intentaba escapar, dejándola atrapada en el interior de la vivienda.

El acusado tenía una restricción perimetral

La mujer identificó de inmediato como principal sospechoso a su expareja, Omar Rivero, de 50 años, quien tenía vigente una prohibición judicial para acercarse a menos de 200 metros de la vivienda.

La medida había sido dispuesta luego de reiterados episodios de violencia de género denunciados por Sánchez ante la Policía de San Roque.

Según relató la víctima, dos semanas antes Rivero había atacado la vivienda con una bomba molotov que impactó sobre la puerta de ingreso, aunque en esa oportunidad el incendio no llegó a propagarse.

Pese a la restricción judicial, el hombre habría regresado durante la madrugada y provocado el incendio con el objetivo de atacar a su expareja.

"La quería como una hija"

Con profundo dolor, Miriam Sánchez recordó que intentó regresar a la vivienda para rescatar a la joven. "Yo quise entrar a sacarla, pero no pude", expresó.

Además, explicó que Aimará mantenía una relación con uno de sus hijos. "Era amiga de mi hija. Yo la quería como una hija más", afirmó.

La mujer también aseguró que Rivero era "muy celoso" y que ella había decidido poner fin a la relación porque "ya no quería saber más nada con él".

La investigación

Ante los antecedentes de violencia de género y las primeras evidencias reunidas en el lugar, el fiscal Guillermo Barry ordenó la detención de Omar Rivero.

Además, dispuso la realización de la autopsia al cuerpo de Aimará Carolina Falcón para establecer con precisión la causa de la muerte y avanzar con la investigación judicial.

Los peritos también trabajan para determinar el mecanismo utilizado para iniciar el fuego y confirmar la utilización de combustible en distintos sectores de la vivienda.