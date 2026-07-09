Festival patrio reunió a vecinos y turistas con gastronomía y música en Bajada Grande

El Festival por el Día de la Independencia convocó este jueves a vecinos y visitantes en Los Miradores de Bajada Grande, donde hubo música en vivo, danzas folklóricas, emprendedores y una amplia oferta gastronómica para celebrar el 9 de Julio al aire libre. La propuesta se desarrolla durante toda la jornada y se extiende hasta las 18, favorecida por un día soleado y temperaturas agradables.

Durante la recorrida de Elonce, numerosas familias disfrutaron del paisaje frente al río Paraná, compartiendo mates, almuerzos y espectáculos. Pasado el mediodía, la temperatura rondó los 18,6°C, con una máxima prevista de 20°C, condiciones que alentaron una importante concurrencia.

"Pasamos por el desfile y después venimos para acá aprovechando las actividades que organizaron. Esta vista que tiene Bajada Grande es de lo más lindo que tenemos en Paraná", expresó una vecina que compartía la jornada junto a su familia.

Gastronomía regional y propuestas para todos los gustos

Los puestos gastronómicos fueron uno de los principales atractivos del festival. Entre las opciones se ofrecieron locro, empanadas de pescado, pescado frito, tortas fritas, pan casero y distintas especialidades dulces, además de bebidas para acompañar la jornada.

Solange, una de las emprendedoras, contó que ofrecían "pescado frito, tortas fritas y cosas dulces", mientras que Leonela y Mauricio, del emprendimiento A la mesa, señalaron que el locro era el plato más buscado por tratarse de una fecha patria y que la demanda había sido muy buena.

Por su parte, Juan Pablo, otro expositor, explicó que preparó empanadas de armado y pescado frito. "Nos está acompañando el tiempo y también mucha concurrencia de gente", destacó al referirse al movimiento registrado durante el feriado.

Música, danza y un escenario con identidad entrerriana

La propuesta artística incluyó la participación del ballet folklórico Angirú, el cantante Cristian Vivanco y el Dúo Sendero, quienes animaron la tarde sobre el escenario principal.

Una de las integrantes del ballet explicó que el grupo interpretó un triunfo, una zamba y una chacarera doble para conmemorar la fecha patria. "Nos encanta bailar, compartir y representar nuestras tradiciones. Somos alrededor de 45 integrantes y hemos representado a Entre Ríos en distintos festivales del país", comentó.

Familias disfrutaron del feriado junto al río

El buen tiempo permitió que numerosas personas permanecieran durante varias horas en el paseo costero. Algunos eligieron compartir una picada, otros degustaron comidas típicas y muchos aprovecharon para recorrer los puestos y disfrutar de los espectáculos.

"Está espectacular el día. Vinimos a almorzar y a esperar los números musicales", señaló uno de los asistentes, mientras que otro visitante destacó el ambiente festivo y aseguró que Bajada Grande fue el lugar elegido para celebrar el Día de la Independencia junto a familiares y amigos.

La jornada combinó tradición, gastronomía y cultura en uno de los paisajes más característicos de Paraná, consolidando a Los Miradores de Bajada Grande como uno de los puntos elegidos por los vecinos para disfrutar del feriado patrio.