García Cuerva criticó la "mezquindad política" y citó a Messi en el Tedeum por el 9 de Julio

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó este jueves el tradicional Tedeum por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en la Catedral Metropolitana, donde llamó a dejar atrás "la mezquindad política", pidió recuperar la capacidad de escuchar y convocó a construir una Argentina más unida y solidaria.

La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, integrantes del Gabinete nacional, legisladores y otras autoridades, quienes participaron de la celebración religiosa tras el tradicional recorrido a pie desde la Casa Rosada hasta la Catedral.

Milei participó del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio (Foto: Maximiliano Luna / Infobae)

Un llamado a superar las divisiones

Durante su homilía, inspirada en la parábola del Buen Samaritano, García Cuerva sostuvo que el país atraviesa un contexto marcado por la confrontación y la intolerancia. "La sociedad argentina enfrenta caminos peligrosos vinculados con la intolerancia, los enfrentamientos constantes y la descalificación del otro por pensar o ser distinto".

En ese marco, pidió abandonar "el individualismo, la competencia feroz por el protagonismo, el internismo y la mezquindad política de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás".

Defendió la inversión en discapacidad

Uno de los pasajes centrales de la homilía estuvo dedicado a las personas con discapacidad y a quienes trabajan en instituciones de asistencia.

El arzobispo sostuvo que el cuidado de los sectores más vulnerables requiere recursos y compromiso. "Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche o despilfarro; a veces es invertir en los más débiles".

Como ejemplo, mencionó el funcionamiento de los centros de discapacidad. "Profesionales y asistentes entregados y comprometidos acompañan y estimulan a cada uno de los beneficiarios, por caridad, pero también por justicia".

Además, citó al papa León XIV al afirmar que "la justicia social se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás".

Milei participó del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio (Foto: Maximiliano Luna / Infobae)

"Entre todos construimos la Patria"

García Cuerva también hizo referencia a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad y pidió que no sean reducidos a estadísticas. "Hoy queremos hacer presentes en este Tedeum sus vidas, sus rostros, sus historias concretas; no cifras o diagnósticos, sino sus nombres". Entre ellos mencionó a los enfermos, jubilados, personas con discapacidad, jóvenes afectados por el narcotráfico y desocupados.

Asimismo, convocó a realizar "un gran examen de conciencia colectivo". "No miremos al costado buscando culpables eternos. Preguntémonos todos los argentinos: ¿Estoy actuando como los que pasan de largo o estoy dispuesto a ser la posada que reciba y sane a los heridos?".

En el tramo final de su mensaje, llamó a "construir puentes donde algunos quieren levantar muros" y aseguró que "Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable".

La referencia a Messi y la Selección

Como cierre de su homilía, el arzobispo utilizó a la Selección argentina como ejemplo de unidad nacional y citó un mensaje publicado por Lionel Messi. "Estos días, movilizados por los colores de la selección nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo y valoramos que el trabajo sea en equipo".

Luego recordó las palabras del capitán argentino: "Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos".

Milei participó del Tedeum

El presidente Javier Milei asistió a la ceremonia acompañado por integrantes de su gabinete nacional, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de otros funcionarios nacionales.