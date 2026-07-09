Unión de Crespo volvió a gritar campeón y se quedó con el Apertura de la APBF

Unión de Crespo se consagró campeón del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino luego de imponerse por 79 a 46 ante Estudiantes de Paraná en el tercer y definitivo partido de la serie final.

La definición llegó al límite después de dos encuentros muy disputados. Estudiantes había golpeado primero al quedarse con el juego inicial como visitante, mientras que Unión respondió en el segundo compromiso con una victoria en el Parque Urquiza.

Con la serie igualada 1-1, todo quedó para el tercer duelo. Allí, el conjunto dirigido por Marco Percara mostró su mejor versión y logró marcar diferencias desde el comienzo para encaminar una victoria contundente.

Una final dominada de principio a fin

El primer cuarto terminó 18-11 a favor de Unión de Crespo, que ya empezaba a mostrar mayor intensidad y efectividad. En el segundo período, la diferencia se amplió de manera considerable y el descanso largo llegó con ventaja de 49-28.

El dominio continuó después del entretiempo. Al cierre del tercer cuarto, el marcador indicaba 68-36, una distancia que prácticamente sentenció el desenlace del partido.

Estudiantes no logró reaccionar y el Verde sostuvo su ritmo hasta el cierre para decretar el 79-46 definitivo y desatar el festejo de todo el equipo.

Sofía Wolf, figura del partido

La gran protagonista de la noche fue Sofía Wolf, quien terminó como goleadora del encuentro con 24 puntos y tuvo una actuación decisiva en la consagración.

El rendimiento colectivo fue otro de los puntos fuertes de Unión de Crespo, que logró imponer su juego en ambos costados de la cancha y no permitió que el conjunto paranaense pudiera entrar en partido.

La victoria también ratifica el gran presente del Verde, que ya había conquistado el Torneo Clausura 2025 y ahora vuelve a levantar una copa.

Con este nuevo título, Unión de Crespo confirma su protagonismo en el básquet femenino de la región y suma otra consagración a una etapa de enorme crecimiento deportivo.