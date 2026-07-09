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Espectáculos Decisión en el reality

Andrea del Boca abandonó la casa Gran Hermano: los motivos

La actriz abandonó la casa de Gran Hermano: Generación Dorada tras ser informada sobre la situación de salud de su madre. La noticia le fue comunicada en el confesionario y emocionó a los participantes.

9 de Julio de 2026
Andrea del Boca dejó Gran Hermano
Andrea del Boca dejó Gran Hermano

La actriz abandonó la casa de Gran Hermano: Generación Dorada tras ser informada sobre la situación de salud de su madre. La noticia le fue comunicada en el confesionario y emocionó a los participantes.

Andrea del Boca abandonó la casa de Gran Hermano: Generación Dorada luego de ser informada sobre un problema de salud que afecta a su madre, Ana María Castro. La actriz decidió poner fin a su participación en el reality para acompañarla en este momento.

 

La salida había sido anticipada por el conductor Santiago del Moro, quien horas antes adelantó en sus redes sociales que uno de los participantes dejaría el programa por una situación personal.

 

"Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida", expresó el conductor, sin revelar la identidad de quien abandonaría la competencia.

El mensaje que recibió en el confesionario

La noticia fue comunicada a Del Boca dentro del confesionario por la voz de Gran Hermano, en una de las escenas más emotivas de la gala.

 

"Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia fuera de la casa. Me veo obligado a decirte lo que está pasando. Es tu hija quien solicita tu presencia fuera y creo que es momento de que abandones mi casa, para ocuparte de tu mamá", le transmitió el "Big".

 

Tras escuchar el mensaje, la actriz no pudo contener las lágrimas y decidió abandonar el reality para reunirse con su familia.

Una despedida cargada de emoción

Antes de dejar la casa, Andrea del Boca se despidió de sus compañeros en medio de un clima de profunda emoción, cerrando así una de las participaciones más comentadas de esta edición del programa.

 

Según trascendió, la decisión estuvo vinculada al estado de salud de Ana María Castro, reconocida figura del espectáculo argentino y madre de la actriz.

Temas:

Andrea del Boca Gran Hermano Gran Hermano Generación Dorada santiago del moro Ana María Castro
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