Elevan a 3.811 el número de fallecidos tras los sismos en Venezuela

El número de fallecidos por el doble sismo ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio, ascendió este miércoles a 3.811, de acuerdo con el balance oficial presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La actualización, difundida esta noche en Telegram, reporta además que 16.740 personas resultaron heridas, en un contexto en el que continúan las labores de atención en las zonas más afectadas por los movimientos telúricos.

Las autoridades informaron el rescate de 6.462 personas, mientras se mantiene el despliegue de más de 30.000 efectivos y cerca de 29.000 voluntarios, junto a brigadas internacionales que participan en las operaciones sobre el terreno.

El balance también da cuenta de 17.907 personas que permanecen sin vivienda, así como 856 edificaciones afectadas, de las cuales 190 colapsaron definitivamente.

Rodríguez informó que los equipos de atención han asistido a 86.794 familias y han brindado atención médica a 27.398 pacientes, en medio de una operación que incluye la distribución de más de 9.600 toneladas de alimentos y millones de litros de agua potable.

El portavoz reportó igualmente la instalación de 87 campamentos transitorios para atender a la población damnificada, mientras se contabilizan 1.102 réplicas desde el evento sísmico inicial.

Enfatizó que el denominado alto mando político y militar de Venezuela se mantiene desplegado, trabajando arduamente en una fase que combina distintos niveles de atención y que mantiene a la nación en conmoción interna.