EE.UU. lanzó nuevos ataques contra Irán y aumenta la tensión en el estrecho de Ormuz

EE.UU. lanzó nuevos ataques contra Irán luego de bombardear objetivos militares en las ciudades portuarias de Chabahar, Konarak y Bushehr, como represalia por los presuntos ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. La ofensiva fue confirmada por el Comando Central estadounidense y anunciada por el presidente Donald Trump, quien advirtió que habrá respuestas "mucho peores" si se repiten las agresiones. En respuesta, Teherán amenazó con cerrar el estratégico paso marítimo y duplicar los ataques contra objetivos estadounidenses y sus aliados, profundizando la escalada en Medio Oriente.

Según informó Washington, los bombardeos fueron realizados en respuesta a los ataques que Irán habría llevado adelante contra embarcaciones comerciales y buques vinculados a Estados Unidos que transitaban por una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio energético.

NEW: Smoke rises from an Iranian port after the U.S. launched a new wave of strikes on targets inside Iran. The strikes come after U.S. Central Command said it targeted Iran in response to attacks on commercial vessels transiting the Strait of Hormuz. President Trump warned on… pic.twitter.com/bimlabAXvl — Fox News (@FoxNews) July 8, 2026

A través de Truth Social, Trump justificó la ofensiva con un mensaje contundente: "Esto es en represalia por el bombardeo de barcos por parte de Irán ayer. Si vuelve a suceder, ¡será mucho peor!", anticipando que la respuesta estadounidense podría intensificarse si continúan los incidentes.

Ataques sobre ciudades portuarias iraníes

Medios iraníes informaron que las explosiones alcanzaron distintos puntos estratégicos del país. La agencia semioficial Fars indicó que los ataques impactaron en las ciudades portuarias de Chabahar y Konarak, ubicadas en el sur de Irán, además de Bushehr, sobre la costa del Golfo Pérsico.

Foto: X oficial de Emily Schrader.

La ciudad de Bushehr reviste especial importancia porque allí funciona la única central nuclear comercial iraní y se encuentra próxima a la isla de Kharg, considerada el principal centro de exportación de petróleo del país.

JUST IN: 🇮🇷🇺🇸 Smoke rises in Iran following US strikes. pic.twitter.com/HdCsYaiiXC — BRICS News (@BRICSinfo) July 8, 2026

Sin embargo, la agencia iraní Nournews, vinculada al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aseguró que la central nuclear no sufrió daños como consecuencia de los ataques, una información que posteriormente fue replicada por distintos medios internacionales.

Washington endureció su postura

El Comando Central estadounidense sostuvo que las operaciones militares buscan reducir la capacidad iraní para amenazar la navegación internacional.

"Bajo la dirección del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de EE.UU. han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para continuar debilitando su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", señaló el organismo mediante un comunicado difundido en la red social X.

🚨 BREAKING Iran has announced that it targeted a US intelligence center and oil refineries in the UAE and Bahrain..pic.twitter.com/AAzg6UawJL — IRAN ARMY ☫ (@IranArmySpoofX) July 8, 2026

La administración estadounidense sostuvo además que responsabiliza directamente a Teherán por los recientes incidentes contra barcos comerciales y tripulaciones civiles que transitaban por esa vía marítima estratégica.

Durante una conferencia de prensa realizada al margen de la cumbre de la OTAN, Trump aseguró que el gobierno iraní "se ha estado comportando muy mal" respecto del memorándum de entendimiento firmado recientemente y volvió a denunciar ataques con drones, misiles y acciones contra embarcaciones estadounidenses.

Amenazas de bloqueo y una nueva escalada

El mandatario norteamericano fue aún más allá al señalar que Estados Unidos analiza restablecer un bloqueo naval contra Irán en el estrecho de Ormuz e incluso evalúa la posibilidad de tomar el control de la isla de Kharg, uno de los principales centros logísticos del petróleo iraní.

🚨 JUST IN: Following MASSIVE strikes on the regime earlier tonight, President Trump says Iran CALLED HIM wanting to go back to a “deal” “They want to make a deal SO badly. They called a little while ago.” “I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that… pic.twitter.com/Qlvat3mSuA — Nick Sortor (@nicksortor) July 9, 2026

No obstante, Trump dejó abierta una puerta para la diplomacia al señalar que el equipo negociador estadounidense todavía podría continuar los contactos para intentar evitar una escalada aún mayor.

En la misma línea, el vicepresidente JD Vance advirtió que Washington responderá con más contundencia si vuelven a producirse ataques contra embarcaciones. "Si Irán dispara a los barcos, vamos a golpear más duro que nunca antes", afirmó durante un acto realizado en Milwaukee.

Irán respondió con nuevas amenazas

La reacción iraní no tardó en llegar. La cadena estatal Press TV, citando fuentes oficiales, informó que Teherán cerrará el estrecho de Ormuz y duplicará la cantidad de objetivos militares atacados en caso de producirse nuevas ofensivas estadounidenses, según publicó NA.

Además, sostuvo que Irán no permitirá la implementación de rutas alternativas dentro del estrecho fuera de las condiciones establecidas en el memorándum de entendimiento alcanzado recientemente y remarcó que "no diferencia entre Estados Unidos y sus socios regionales".