Visita del papa León XIV a Uruguay: misión del Vaticano estuvo en el país y buscan sumar una ciudad fronteriza con Argentina

REDACCIÓN ELONCE
Una delegación recorrió posibles escenarios, mantuvo reuniones con autoridades y evaluó la realización de una misa en Paysandú, donde esperan una masiva llegada de fieles argentinos por la cercanía a la frontera.
La visita del papa León XIV a Uruguay dio un nuevo paso con la llegada de una misión de avanzada del Vaticano, que recorrió distintos puntos del país para coordinar aspectos organizativos del eventual viaje apostólico.
Entre los lugares evaluados figura Paysandú, ciudad fronteriza con Entre Ríos, en Argentina, donde se espera una importante concurrencia de fieles por la cercanía de la fronteriza ciudad.
Mientras la Iglesia Católica uruguaya aguarda la confirmación oficial de la Santa Sede, las tareas de preparación avanzan en diferentes departamentos. Además de Montevideo y Florida, las autoridades eclesiásticas impulsan que el pontífice incluya en su itinerario una escala en Paysandú, ubicada sobre el litoral del río Uruguay y frente a la ciudad entrerriana de Colón.
La delegación estuvo encabezada por el nuncio apostólico Gianfranco Gallone e integrada por un sacerdote, dos laicos y un representante del servicio de prensa del Vaticano. Durante su permanencia en Uruguay, la misión visitó la basílica de Paysandú y también mantuvo reuniones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de los preparativos para el posible viaje papal.
Paysandú, la ciudad que busca recibir al Pontífice
Según informó el diario El País de Uruguay, la Iglesia considera como una posibilidad firme que León XIV llegue al país el viernes 6 de noviembre, cuando arribaría a Montevideo y se alojaría en la residencia del nuncio apostólico.
Al día siguiente, el Pontífice viajaría a Paysandú para celebrar una misa antes de regresar a la capital uruguaya, donde encabezaría una multitudinaria celebración en el Estadio Centenario. El domingo 8 de noviembre, en tanto, visitaría Florida para participar de la tradicional festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay, antes de abandonar el país.
Durante la recorrida de la misión vaticana también participaron el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el jefe de Policía departamental. Según informó el noticiero Subrayado, uno de los principales temas analizados fue la organización de la misa prevista para la mañana del sábado.
Esperan una multitud desde ambos lados del río
Entre los lugares evaluados para la celebración religiosa figura la zona del obelisco de Paysandú, un espacio amplio con capacidad para recibir a miles de personas. Sin embargo, las autoridades también analizan un anfiteatro como alternativa debido a que el primer sector suele verse afectado por las crecientes del río Uruguay durante esa época del año.
La expectativa es muy alta, especialmente por la cercanía con Argentina. Desde la organización estiman que podrían asistir más de 100.000 personas, muchas de ellas provenientes de la ciudad entrerriana de Colón y de otras localidades de la región.
En paralelo, la Intendencia de Florida comenzó una serie de obras para acondicionar los espacios públicos donde se desarrollarán las actividades previstas. Entre los trabajos realizados figura la remoción de palmeras afectadas por el picudo rojo en la Plaza Asamblea, ubicada frente a la catedral departamental, según informó el noticiero Telemundo.
Continúan los preparativos para definir la agenda
Las autoridades eclesiásticas también impulsan que el Papa visite Casavalle, un barrio de la periferia de Montevideo donde la Iglesia desarrolla una intensa tarea social. A su vez, legisladores de distintos partidos políticos promueven que el Pontífice recorra el Palacio Legislativo, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada.
Los detalles definitivos del viaje se conocerían después del 20 de julio, cuando la Santa Sede termine de definir la agenda regional. Mientras tanto, continúan las tareas logísticas tanto en Uruguay como en otros países incluidos en la posible gira.
En ese marco, Perú también recibió una misión de 14 representantes del Vaticano, que inspeccionó la ciudad de Chiclayo y los escenarios donde podrían desarrollarse las actividades oficiales del Papa. La recorrida forma parte de los preparativos que la Santa Sede lleva adelante en distintos países de la región para definir el itinerario definitivo de la visita del papa León XIV a Uruguay y a Sudamérica.