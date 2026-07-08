Comenzó el Festival de Espectáculos Infantiles con funciones gratuitas para toda la familia

Comenzó una nueva edición del Festival de Espectáculos Infantiles en el Teatro 3 de Febrero, una de las propuestas culturales más esperadas de las vacaciones de invierno en Paraná. La programación se extenderá del 7 al 11 y del 14 al 18 de julio, con funciones gratuitas todos los días, excepto los lunes, desde las 16.

La apertura reunió a numerosas familias y niños de distintas edades que colmaron el hall del teatro, donde fueron recibidos con música, bicicletas artísticas y una intervención festiva que marcó el inicio oficial del encuentro.

Diez elencos y propuestas para todas las edades

La integrante de la organización, Lua, destacó la diversidad de la programación y convocó al público a participar. "Es uno de los festivales más esperados por los más chiquitos y ya arrancó con todo. El mejor teatro para las infancias va a estar acá, aunque en realidad es para todas las edades", expresó.

Además, remarcó que el encuentro reúne compañías de distintas ciudades de Entre Ríos. "Va a haber mucha diversidad de espectáculos, incluso de otras ciudades de la provincia. Son en total diez elencos diferentes con propuestas teatrales muy diversas y eso es lo lindo, porque cada día hay una función diferente", señaló.

Entre los grupos que integran la programación mencionó a Los Macanos, Mequetrefes Rodando, Saltimbanquis, Los Vermichellis y Patatas Patas, entre otros.

Una fiesta para las infancias

Durante la jornada inaugural también participaron las Bastoneras del Río, que volvieron a sumarse al festival con integrantes de distintas edades. "Las trajimos a las más chiquitas para que vivan esta experiencia. Es un espectáculo para ellas y queremos seguir haciendo más grande esta fiesta", destacaron desde el grupo.

COMIENZA EL FESTIVAL DE ESPECTÁCULOS INFANTILES CON UNA MURGA

Mientras aguardaban el ingreso a la sala, las familias compartieron la expectativa por disfrutar de las funciones. "No sabemos qué vamos a ver, pero estamos muy contentas", dijeron entre risas una niña y su abuela, que asistieron a la apertura.

Funciones gratuitas durante las vacaciones

El Festival de Espectáculos Infantiles ofrecerá funciones gratuitas todos los días a las 16, con excepción de los lunes, en el Teatro 3 de Febrero.

La propuesta busca acercar el teatro a las infancias durante el receso invernal y ofrecer una alternativa cultural para disfrutar en familia con elencos entrerrianos y espectáculos especialmente pensados para niños y niñas.