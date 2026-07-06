Presentaron la agenda de vacaciones de invierno con actividades gratuitas y espectáculos

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná lanzó la programación para el receso invernal junto a Puerto Ciencia y el Festival de Espectáculos Infantiles. Habrá propuestas científicas, culturales y recreativas para disfrutar en familia durante las dos semanas de vacaciones.
Las vacaciones de invierno en Paraná contarán con una amplia agenda de actividades culturales, científicas y recreativas para toda la familia. La programación fue presentada este lunes en Puerto Ciencia por autoridades municipales, representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y organizadores del Festival de Espectáculos Infantiles (FEI), con propuestas que se desarrollarán durante las dos semanas del receso escolar.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, Rubén Clavenzani, destacó el trabajo conjunto entre distintas instituciones y puso el acento en el valor educativo de la iniciativa. "Estamos felices de celebrar este convenio junto al decano y la directora de este lugar emblemático, vinculando este espacio con las artes. Invitamos a la familia a que venga a disfrutar, a jugar y a comprender este vínculo entre el arte y la ciencia", expresó.
El funcionario remarcó que Puerto Ciencia permite aprender a partir de la experiencia. "Acá podemos jugar y entender la fuerza de gravedad, la onda electromagnética y tantos fenómenos que forman parte de la vida cotidiana. Si no los experimentamos, creemos que todo eso es abstracto y, sin embargo, está presente en nuestra vida", sostuvo.
Puerto Ciencia ampliará sus horarios durante el receso
El decano de la Facultad de Ingeniería de la UNER, Andrés Naudi, explicó que la universidad acompaña la propuesta con el objetivo de acercar el conocimiento científico a la comunidad. "Cumplimos nuestro objetivo como institución educativa de contribuir a la divulgación científica y cultural. Estamos muy contentos de acordar con el municipio una semana extra de apertura durante el receso invernal para que más familias puedan acceder al museo", señaló.
Por su parte, la directora de Puerto Ciencia, Jesuana Aizcorbe informó que el museo celebrará este año su 30° aniversario y permanecerá abierto todos los días durante las vacaciones, de 14 a 17. "La entrada es libre y gratuita. Es un museo interactivo donde la idea es acercarnos a la ciencia y a la tecnología de manera experimental, para conocer de primera mano principios de física, química y matemática. Queremos que la ciencia no nos la cuenten, sino poder vivirla", explicó.
Además, adelantó que desde este miércoles y hasta el domingo habrá funciones de la obra teatral Fuerza Atómica, que se estrenó con localidades agotadas.
El FEI volverá al Teatro 3 de Febrero
La representante del Festival de Espectáculos Infantiles, María Luz Gómez, confirmó que la 26ª edición del FEI se desarrollará en el Teatro 3 de Febrero. "Son dos semanas, de martes a sábados, siempre a las 16. Decimos que es una fiesta para los chicos, pero también para toda la familia, porque es muy lindo ver que llegan acompañados por sus abuelos, tíos y padres", destacó.
Las entradas podrán adquirirse de manera anticipada en la boletería del teatro o una hora antes de cada función. La programación completa estará disponible en las redes sociales de Paraná Cultura y del Festival de Espectáculos Infantiles.
Una agenda para disfrutar en familia
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó que la programación forma parte de una política destinada a fortalecer el acceso a la cultura durante el receso escolar. "Apuntamos a sostener las infancias durante todo el año, pero especialmente en estas dos semanas de vacaciones, cuando las familias necesitan más propuestas. Queremos garantizar una agenda cultural accesible para vecinos y turistas", manifestó.
Además de Puerto Ciencia y el FEI, la agenda incluirá muestras en los museos municipales, exposiciones de artistas locales, actividades privadas y diversas propuestas recreativas que convertirán a Paraná en uno de los principales destinos de la región para disfrutar de las vacaciones de invierno.