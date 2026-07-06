Refuerzan la asistencia a personas en situación de calle por el frío

Personas en situación de calle. La Municipalidad de Paraná reforzó los operativos de asistencia ante la ola de frío polar que afecta a la ciudad y que en las primeras horas de este lunes llevó la temperatura hasta los 0 grados. Durante las recorridas nocturnas y de madrugada, personal de Protección Civil asistió a unas 30 personas que permanecían a la intemperie y confirmó que dos de ellas debieron ser hospitalizadas por cuadros de hipotermia.

El operativo depende de la secretaría municipal de Desarrollo Humano y se desarrolla principalmente entre la 1 y las 8 de la mañana, franja horaria en la que se registran las temperaturas más bajas.

Al respecto, el responsable de Protección Civil, Lucas García, explicó a Elonce que las recorridas se realizan diariamente para brindar asistencia inmediata a quienes permanecen en la vía pública.

Recorridas durante la madrugada

García precisó que durante la última noche fueron identificadas unas 30 personas en situación de calle, quienes recibieron distintos tipos de asistencia. "Lo que hacemos es acercarles bebidas calientes y también frazadas para quienes las necesiten", indicó.

El funcionario señaló que las recorridas continúan durante toda la mañana y que este lunes el personal trabajó especialmente en la zona de la Costanera, donde varias personas suelen pernoctar debajo de los muelles.

Dos personas fueron atendidas por hipotermia

El responsable de Protección Civil confirmó que entre el sábado y el domingo se registraron dos casos de hipotermia. "Esos vecinos tuvieron que ser trasladados al hospital porque el grado de hipotermia era importante. En esos casos el tiempo de respuesta debe ser el menor posible", explicó.

Asimismo, informó que ambas personas evolucionaron favorablemente y ya se encuentran fuera de peligro.

Refuerzan asistencia a personas en situación de calle en Paraná: hubo dos casos de hipotermia

Cómo pueden colaborar los vecinos

Desde el organismo solicitaron la colaboración de la comunidad para detectar rápidamente situaciones de riesgo.

García recomendó que, antes de realizar el llamado, los vecinos se acerquen a la persona para conocer su estado y poder brindar información más precisa a los equipos de emergencia.

"Lo importante es acercarse a las personas en situación de calle, que también son nuestros hermanos, preguntarles cómo están y cómo se sienten. Eso nos permite saber qué asistencia necesita y responder más rápido", sostuvo.

Los avisos pueden realizarse a través del 103 (Protección Civil), el 147 (Atención Ciudadana) o el 911 (Policía de Entre Ríos).

Los refugios disponibles

Paraná cuenta con distintos espacios para alojar a personas en situación de calle, entre ellos, el Refugio para personas en situación de calle, que funciona en Belgrano 587, mientras que la sede de Protección Civil, en Carbó 945, permanece disponible para coordinar intervenciones y respuestas ante emergencias. Este espacio, cuenta con 20 plazas. Las personas duermen, se asean, desayunan y meriendan. Quienes no estén alojados, pueden acercarse para acceder al desayuno de 7 a 8 y la merienda de 16 a 17.

El Refugio Municipal de calle Belgrano 587 cuenta con cuatro comidas diarias y acompañamiento integral. Las personas en situación de calle que no consigan cupo para dormir pueden acercarse a desayunar, almorzar, merendar o cenar -previa consulta para confirmar la disponibilidad de raciones- y utilizar las instalaciones de higiene para asearse.

Sin embargo, García aclaró que muchas personas deciden no concurrir. "Hay reglas de convivencia que algunos no quieren aceptar y por eso prefieren permanecer en la calle. En esos casos tratamos de acompañarlos y asistirlos igualmente", señaló.