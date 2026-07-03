Mientras gran parte de la ciudad aún duerme, decenas de trabajadores municipales comienzan una jornada que resulta fundamental para mantener limpios los espacios públicos. Desde las primeras horas de la mañana, los barrenderos recorren distintos sectores de Paraná retirando hojas, residuos y limpiando cordones para que los vecinos encuentren la ciudad en condiciones al iniciar el día.

Al respecto, Ezequiel Martínez, barrendero municipal, contó a Elonce cómo es una tarea que muchas veces pasa inadvertida, pero que resulta esencial para el funcionamiento cotidiano de la capital entrerriana.

El trabajador explicó que la jornada comienza antes del amanecer, cuando el frío todavía domina las calles. De hecho, en Paraná, antes de las 7, la temperatura era de -1°C y para la jornada se prevé que la máxima no supere los 10°C.

Una tarea que empieza antes de que amanezca

"Nosotros arrancamos alrededor de las 5.30 o 6.15. Vamos a la Unidad Municipal, buscamos los materiales de trabajo y después salimos a los circuitos que tenemos asignados", relató.

En su caso, el recorrido comprende la avenida Ramírez, desde Laurencena hasta calle 25 de Mayo, en ambos sentidos. "Generalmente se barre primero un lado, después el otro y finalmente se junta todo con el tacho", explicó sobre la metodología que utilizan diariamente.

Martínez destacó que el objetivo es dejar cada sector limpio antes de que aumente la circulación de peatones y vehículos.

El desafío de las hojas y los residuos

Si bien la tarea cambia según la época del año, el barrendero indicó que durante el invierno el trabajo se intensifica en otoño por la caída de hojas. "Es un trabajo complicado, más en esta temporada cuando caen muchas hojas", señaló.

El trabajo silencioso de los barrenderos que mantienen limpia la ciudad desde el amanecer

No obstante, aseguró que uno de los principales inconvenientes de los últimos tiempos está relacionado con los residuos que quedan alrededor de los contenedores. "Lo que más nos ha tocado renegar es con la mugre que queda cuando algunas personas revisan los contenedores y dejan los residuos desparramados", comentó.

Además del barrido, el personal realiza tareas de limpieza de cordones y cunetas, dejando los residuos acumulados en puntos específicos para su posterior recolección.

Trabajar bajo temperaturas extremas

Las bajas temperaturas también forman parte de la rutina diaria de quienes desarrollan sus tareas al aire libre. "El frío se siente al principio. Después, cuando empezás a barrer y a empujar el carro, entrás en calor", contó.

Para cumplir con su labor utiliza herramientas básicas como escobillón y escobín, además de la bombonera y el equipamiento de trabajo correspondiente.

Martínez explicó que lleva alrededor de tres años desempeñándose como barrendero y casi una década trabajando en el municipio.

Un trabajo silencioso y comprometido

Consultado sobre qué es lo que más valora de su tarea, aseguró que disfruta de la autonomía que le brinda el trabajo cotidiano. "Lo bueno es que andás solo, manejás tu ritmo de trabajo y organizás cómo llevar adelante el recorrido", expresó.

También comentó que, debido al horario en que realizan las tareas, es poco frecuente el contacto con los vecinos. "Con este frío, a la hora que andamos nosotros casi no hay gente en la calle", dijo entre sonrisas.

Antes de finalizar la entrevista, aprovechó para agradecer el reconocimiento hacia quienes desempeñan esta labor. "Agradecerles por tomarse el tiempo de prestar atención al trabajo del municipal y mandarles un saludo a todos los compañeros que seguramente también deben andar trabajando", concluyó.