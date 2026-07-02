El Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná impulsó un pedido para que los comercios minoristas cierren sus puertas antes del partido que disputarán Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026, con el objetivo de que los trabajadores puedan disfrutar del encuentro. La iniciativa comenzó a recibir respuestas favorables de distintos comerciantes, según confirmó a Elonce el secretario general del gremio, Daniel Ruberto, quien además analizó la situación que atraviesa el sector comercial y advirtió sobre la pérdida de empleos y la retracción del consumo.

Ruberto explicó que la respuesta obtenida hasta el momento no fue institucional, sino a través de contactos directos con comerciantes. "El Centro Comercial trasladó la nota a los comerciantes y varios comercios importantes del centro se comprometieron a cerrar en un horario adecuado para que los compañeros puedan ir a ver el partido en su casa", señaló en diálogo con Nunca Es Tarde.

En cuanto a los supermercados, indicó que la situación será distinta por las características de su funcionamiento. "No pueden cerrar por su operatoria, pero van a colocar televisores para que los empleados puedan seguir el partido. Ellos mismos consideran que va a concurrir muy poca gente", comentó.

"El movimiento en el centro es muy bajo"

El dirigente consideró que el horario del encuentro coincide con uno de los momentos de menor actividad comercial. "Un viernes a las 18 el movimiento en el centro ya es muy bajo y además el partido genera mucha expectativa", afirmó.

Sin embargo, sostuvo que esa realidad responde también al difícil presente económico. "Últimamente hay poco movimiento durante todo el tiempo. Estamos mal", resumió.

Comercios: minoristas cerrarán antes el viernes para que empleados puedan ver a la Selección

Advirtió por la pérdida de empleos

Ruberto aseguró que el sector comercial viene registrando una importante caída del empleo. "Hemos perdido alrededor de 500 puestos de trabajo en los últimos meses en Paraná y alrededores. Hay muchos negocios que cerraron, sobre todo en los rubros de indumentaria y calzado", expresó.

También señaló que otros sectores vinculados al consumo muestran señales de deterioro. "Artículos para el hogar, carnicerías y pequeños mercados también atraviesan una situación complicada. Aunque algunos productos bajaron un poco de precio, el consumo sigue muy retraído", sostuvo.

Según explicó, el salario promedio resulta insuficiente para sostener el nivel de compras. "Entre tarifas, transporte y otros gastos, el consumo se redujo drásticamente. Eso hace que muchos pequeños comercios no puedan sostenerse y terminen cerrando", indicó.

El impacto del horario cortado

Durante la entrevista con Nunca Es Tarde, Ruberto volvió a plantear la necesidad de avanzar hacia la implementación del horario corrido para los empleados de comercio.

Recordó que el sindicato habilitó un espacio en su sede de calle 9 de Julio 45/53 para que los trabajadores puedan permanecer durante el intervalo entre turnos y así evitar gastos adicionales.

"Muchos trabajadores se quedan en nuestro sindicato porque se ahorran el dinero del transporte y también el almuerzo. Hay quienes nos dicen que se ahorran unos cinco mil pesos por día", comentó a Elonce.

Salarios, consumo y reforma laboral

El dirigente explicó que actualmente un empleado de comercio percibe un salario cercano a 1.200.000 pesos, aunque remarcó que la principal preocupación pasa por el poder adquisitivo.

"Si los salarios no crecen por encima de la inflación, el consumo no se recupera y el pequeño empresario que depende del mercado interno termina muy complicado", afirmó.

También cuestionó aspectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y sostuvo que varias modificaciones implican una pérdida de derechos para los trabajadores.

"Hay cosas positivas, como el descenso de la inflación, pero eso no puede significar resignar derechos laborales históricos. Se puede tener estabilidad sin retroceder en las conquistas de los trabajadores", manifestó.

Expectativa por el partido de la Selección

Finalmente, Ruberto expresó su deseo de que la mayor cantidad posible de empleados de comercio pueda disfrutar del encuentro de la Selección Argentina.

"Ojalá todos los trabajadores de comercio puedan ver el partido, ya sea en sus casas o en sus lugares de trabajo, y ojalá también que Argentina siga avanzando en el Mundial", concluyó.