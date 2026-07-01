Lanzaron en Paraná una campaña para reunir insumos médicos destinados a Venezuela: qué se necesita

El Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, junto a distintas instituciones de la ciudad, puso en marcha una campaña solidaria para reunir medicamentos, insumos biomédicos y productos de primera necesidad destinados a la asistencia sanitaria de emergencia en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el hospital informó que los elementos recolectados serán enviados a la Casa de Venezuela en Buenos Aires y viajarán posteriormente junto a la misión integrada por bomberos argentinos que participará de las tareas de ayuda humanitaria.

"Junto a distintas organizaciones recibiremos y enviaremos insumos biomédicos para los servicios de emergencia humanitaria y sanitaria que están actualmente desenvolviéndose en las zonas afectadas de Venezuela", comunicó la institución.

Qué insumos se necesitan

La campaña solicita principalmente medicamentos, material descartable, elementos de bioseguridad y alimentos destinados a bebés y lactantes.

Entre los medicamentos requeridos figuran:

Paracetamol.

Ibuprofeno.

Ketorolac.

Diclofenac.

Dipirona.

Amoxicilina.

Amoxicilina con ácido clavulánico.

Cefalexina.

Cefadroxilo.

Azitromicina.

Levofloxacina.

Doxiciclina.

Loratadina.

Desloratadina.

Dexametasona.

Betametasona.

Antihipertensivos.

Diuréticos.

Metformina.

Salbutamol en aerosol.

Gotas oftálmicas.

También se reciben gasas estériles, cintas micropore o leucoplast, alcohol, iodopovidona (Pervinox), guantes descartables, barbijos, además de otros insumos para curaciones y procedimientos médicos básicos.

En cuanto a la asistencia pediátrica, se solicita la donación de leche maternizada y fórmulas especiales para bebés.

Dónde acercar las donaciones

Las donaciones podrán entregarse en distintos puntos de Paraná:

Cooperadora del Hospital San Roque (La Paz, llegando a La Rioja): de lunes a viernes de 14 a 18 y los jueves y viernes de 9 a 12.

Centro de Veteranos de Malvinas (Montevideo 266): de 8 a 13.

Fundación Crisálida (San Luis 435): de lunes a viernes de 8 a 12.

Club de Leones Paraná Centro (Pellegrini 547): martes y viernes de 9 a 12 y miércoles de 13.30 a 19.

Desde la organización remarcaron que cada aporte contribuirá a fortalecer la respuesta sanitaria que actualmente brindan los equipos de emergencia en las regiones venezolanas afectadas por el desastre.