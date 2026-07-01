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Lanzaron en Paraná una campaña para reunir insumos médicos destinados a Venezuela: qué se necesita

El Hospital Materno Infantil San Roque, junto a distintas organizaciones, impulsa una colecta de medicamentos, insumos biomédicos y alimentos para asistir a los servicios sanitarios que trabajan en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.

1 de Julio de 2026
Lista y lugares de recepción.
Lista y lugares de recepción.

REDACCIÓN ELONCE

El Hospital Materno Infantil San Roque, junto a distintas organizaciones, impulsa una colecta de medicamentos, insumos biomédicos y alimentos para asistir a los servicios sanitarios que trabajan en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.

El Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, junto a distintas instituciones de la ciudad, puso en marcha una campaña solidaria para reunir medicamentos, insumos biomédicos y productos de primera necesidad destinados a la asistencia sanitaria de emergencia en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el hospital informó que los elementos recolectados serán enviados a la Casa de Venezuela en Buenos Aires y viajarán posteriormente junto a la misión integrada por bomberos argentinos que participará de las tareas de ayuda humanitaria.

"Junto a distintas organizaciones recibiremos y enviaremos insumos biomédicos para los servicios de emergencia humanitaria y sanitaria que están actualmente desenvolviéndose en las zonas afectadas de Venezuela", comunicó la institución.

Qué insumos se necesitan

 

La campaña solicita principalmente medicamentos, material descartable, elementos de bioseguridad y alimentos destinados a bebés y lactantes.

Entre los medicamentos requeridos figuran:

 

  • Paracetamol.
  • Ibuprofeno.
  • Ketorolac.
  • Diclofenac.
  • Dipirona.
  • Amoxicilina.
  • Amoxicilina con ácido clavulánico.
  • Cefalexina.
  • Cefadroxilo.
  • Azitromicina.
  • Levofloxacina.
  • Doxiciclina.
  • Loratadina.
  • Desloratadina.
  • Dexametasona.
  • Betametasona.
  • Antihipertensivos.
  • Diuréticos.
  • Metformina.
  • Salbutamol en aerosol.
  • Gotas oftálmicas.

 

También se reciben gasas estériles, cintas micropore o leucoplast, alcohol, iodopovidona (Pervinox), guantes descartables, barbijos, además de otros insumos para curaciones y procedimientos médicos básicos.

 

En cuanto a la asistencia pediátrica, se solicita la donación de leche maternizada y fórmulas especiales para bebés.

Dónde acercar las donaciones

 

Las donaciones podrán entregarse en distintos puntos de Paraná:

 

  • Cooperadora del Hospital San Roque (La Paz, llegando a La Rioja): de lunes a viernes de 14 a 18 y los jueves y viernes de 9 a 12.
  • Centro de Veteranos de Malvinas (Montevideo 266): de 8 a 13.
  • Fundación Crisálida (San Luis 435): de lunes a viernes de 8 a 12.
  • Club de Leones Paraná Centro (Pellegrini 547): martes y viernes de 9 a 12 y miércoles de 13.30 a 19.

 

Desde la organización remarcaron que cada aporte contribuirá a fortalecer la respuesta sanitaria que actualmente brindan los equipos de emergencia en las regiones venezolanas afectadas por el desastre.

Temas:

terremotos Venezuela hospital San Roque campaña solidaria insumos
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