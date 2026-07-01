Lanzaron en Paraná una campaña para reunir insumos médicos destinados a Venezuela: qué se necesita

REDACCIÓN ELONCE
El Hospital Materno Infantil San Roque, junto a distintas organizaciones, impulsa una colecta de medicamentos, insumos biomédicos y alimentos para asistir a los servicios sanitarios que trabajan en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.
El Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, junto a distintas instituciones de la ciudad, puso en marcha una campaña solidaria para reunir medicamentos, insumos biomédicos y productos de primera necesidad destinados a la asistencia sanitaria de emergencia en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.
A través de sus redes sociales, el hospital informó que los elementos recolectados serán enviados a la Casa de Venezuela en Buenos Aires y viajarán posteriormente junto a la misión integrada por bomberos argentinos que participará de las tareas de ayuda humanitaria.
"Junto a distintas organizaciones recibiremos y enviaremos insumos biomédicos para los servicios de emergencia humanitaria y sanitaria que están actualmente desenvolviéndose en las zonas afectadas de Venezuela", comunicó la institución.
Qué insumos se necesitan
La campaña solicita principalmente medicamentos, material descartable, elementos de bioseguridad y alimentos destinados a bebés y lactantes.
Entre los medicamentos requeridos figuran:
- Paracetamol.
- Ibuprofeno.
- Ketorolac.
- Diclofenac.
- Dipirona.
- Amoxicilina.
- Amoxicilina con ácido clavulánico.
- Cefalexina.
- Cefadroxilo.
- Azitromicina.
- Levofloxacina.
- Doxiciclina.
- Loratadina.
- Desloratadina.
- Dexametasona.
- Betametasona.
- Antihipertensivos.
- Diuréticos.
- Metformina.
- Salbutamol en aerosol.
- Gotas oftálmicas.
También se reciben gasas estériles, cintas micropore o leucoplast, alcohol, iodopovidona (Pervinox), guantes descartables, barbijos, además de otros insumos para curaciones y procedimientos médicos básicos.
En cuanto a la asistencia pediátrica, se solicita la donación de leche maternizada y fórmulas especiales para bebés.
Dónde acercar las donaciones
Las donaciones podrán entregarse en distintos puntos de Paraná:
- Cooperadora del Hospital San Roque (La Paz, llegando a La Rioja): de lunes a viernes de 14 a 18 y los jueves y viernes de 9 a 12.
- Centro de Veteranos de Malvinas (Montevideo 266): de 8 a 13.
- Fundación Crisálida (San Luis 435): de lunes a viernes de 8 a 12.
- Club de Leones Paraná Centro (Pellegrini 547): martes y viernes de 9 a 12 y miércoles de 13.30 a 19.
Desde la organización remarcaron que cada aporte contribuirá a fortalecer la respuesta sanitaria que actualmente brindan los equipos de emergencia en las regiones venezolanas afectadas por el desastre.