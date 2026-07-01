Manuel Adorni renunció al directorio de YPF tras dejar la Jefatura de Gabinete

Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al cargo de director titular de YPF, función que desempeñaba en representación del Estado nacional. La decisión llegó pocos días después de haber dejado la Jefatura de Gabinete, en un contexto marcado por la investigación judicial que pesa en su contra y que derivó en su alejamiento de la función pública.

La dimisión fue comunicada mediante una breve carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín. De esta manera, Adorni formalizó su salida del directorio de la compañía, donde representaba los intereses del Estado nacional.

Foto: Archivo Elonce.

Ahora, el procedimiento deberá continuar conforme a lo establecido en el estatuto de la empresa, que prevé que la renuncia sea puesta a consideración de los accionistas para completar el trámite formal.

La salida del directorio de YPF

Según trascendió, la renuncia fue presentada por escrito y dirigida a Horacio Marín, presidente de YPF, quien deberá elevar el planteo para su tratamiento por parte de los accionistas de la empresa.

Foto: Archivo Elonce.

Con este paso, Adorni dejó también el último cargo institucional que conservaba luego de haber abandonado la Jefatura de Gabinete. Su salida del directorio ya había sido anticipada por el presidente Javier Milei tras la renuncia del exfuncionario al principal cargo político que ocupaba dentro del Poder Ejecutivo, según NA.

La decisión representa el cierre de su participación formal en la conducción de la petrolera estatal, donde había sido designado como director titular en representación del Estado nacional.