Unión Bat incumplió la conciliación obligatoria y no dejó ingresar a los trabajadores

El conflicto en Unión Bat sumó un nuevo episodio este miércoles, luego de que la empresa impidiera el ingreso de los trabajadores del turno tarde, apenas horas después de que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictara la conciliación obligatoria por 15 días. Desde el gremio de Químicos y Petroquímicos denunciaron que la firma incumplió la resolución oficial y adelantaron que presentarán una denuncia formal ante la autoridad laboral.

La medida de conciliación había sido dispuesta durante la mañana como una instancia para descomprimir el conflicto generado por el despido de 100 trabajadores. Entre sus alcances, establecía el reingreso del personal a la planta mientras se desarrollaran las negociaciones entre las partes.

Sin embargo, según denunciaron desde el sindicato, cuando los empleados se presentaron para cumplir con su jornada laboral a las 14, se encontraron con que la empresa no les permitió ingresar a las instalaciones ubicadas en el Parque Industrial de Gualeguaychú.

Denuncian que la empresa desoyó la resolución oficial

El responsable gremial de Químicos y Petroquímicos, Martín Gómez, afirmó que la empresa incumplió la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

"No los dejaron ingresar. La empresa no acató la conciliación y los operarios permanecen fuera de la planta del Parque Industrial Gualeguaychú", expresó el dirigente sindical al describir la situación ocurrida durante la tarde.

Frente a este escenario, el gremio anunció que realizará una presentación formal para denunciar el incumplimiento de la resolución administrativa y solicitar la intervención de la autoridad laboral.

Habrá una audiencia este jueves en Paraná

Como parte del procedimiento previsto tras la conciliación obligatoria, este jueves a las 12 se desarrollará una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, en Paraná, donde participarán representantes de la empresa y del sindicato.

"Vamos a denunciar este incumplimiento y veremos qué exige la Secretaría de Trabajo a la empresa", sostuvo Gómez a R2820 al confirmar la estrategia que llevará adelante la organización sindical.

El conflicto laboral continúa abierto y mantiene en incertidumbre a un centenar de familias afectadas por los despidos. La audiencia prevista para este jueves será una instancia clave para determinar los pasos a seguir y evaluar las consecuencias del presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la empresa.