Murieron las dos hermanas que estaban internadas tras el choque frontal en el que falleció un árbitro

El choque frontal en la Ruta 60 ocurrido el domingo dejó tres víctimas fatales luego de que Rosario y Juana Masó, las hermanas de 19 y 20 años que permanecían internadas en estado crítico, murieran este lunes en el Hospital Central de Mendoza. Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, había fallecido horas antes como consecuencia del mismo siniestro.

El accidente se produjo alrededor de las 20.30 del domingo y fue protagonizado por una Volkswagen T-Cross y un Peugeot 504. La investigación quedó a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien esperaba los resultados de las pericias y nuevos testimonios para determinar con precisión cómo ocurrió la colisión.

Una testigo sostuvo que el conductor de la Volkswagen T-Cross habría intentado sobrepasar a otro vehículo que circulaba en el mismo sentido y, durante esa maniobra, terminó impactando frontalmente contra el Peugeot 504 que conducía Fernández Mercau. Esa versión debía ser corroborada por la investigación.

Las hermanas permanecieron internadas en estado crítico

En la Volkswagen T-Cross circulaba Martín Omar Tillar junto a su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42 años; su hermana Ariadna Tillar, de 54; y sus sobrinas Rosario y Juana Masó, de 19 y 20 años.

Rosario fue trasladada inicialmente al Hospital Perrupato de San Martín. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivada de urgencia al Hospital Central de Mendoza a bordo del helicóptero Halcón III. Allí fue intervenida quirúrgicamente por los graves politraumatismos que había sufrido.

Juana también fue trasladada al Hospital Central, aunque en ambulancia. Ambas jóvenes permanecieron internadas en estado crítico. Pese a los esfuerzos de los profesionales médicos, Juana sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió a las 17.44 del lunes. Rosario falleció cerca de las 20.

Otros tres ocupantes resultaron heridos

La madre de las jóvenes, Ariadna Tillar, quedó internada en el Hospital Perrupato, mientras que Martín Omar Tillar fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde permanecía en grave estado hasta la tarde del lunes.

Florencia Bettalemmi, por su parte, fue derivada al Hospital El Carmen. Los equipos de emergencia habían trabajado después del impacto para rescatar a los ocupantes que quedaron dentro de la Volkswagen T-Cross.

Con las muertes de Rosario y Juana, el número de fallecidos por el choque ascendió a tres. La primera víctima había sido Oscar Fernández Mercau, quien sufrió heridas de extrema gravedad y murió mientras era trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado hacia el Hospital Central.

Quién era el árbitro que murió en el choque

Fernández Mercau, conocido como “Chacha”, tenía 48 años y era reconocido dentro del fútbol amateur mendocino. Era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento San Martín, y se desempeñaba como árbitro en torneos de la zona Este de Maipú y localidades cercanas.

Incluso, durante las horas previas al accidente había dirigido un partido. Tras el choque, fue retirado del Peugeot 504 en estado crítico, pero murió durante el traslado debido a la gravedad de las lesiones.

La fiscal Mariana Gutiérrez continuaba con la investigación y aguardaba los resultados de los peritajes realizados en el lugar. También se buscaba incorporar testimonios que permitieran reconstruir los minutos previos al impacto y establecer las responsabilidades.

El dolor por la muerte de Rosario y Juana

Juana, la mayor de las hermanas, estudiaba Ingeniería Industrial y recibió numerosos mensajes de despedida en las redes sociales. “Fuiste única, Juani”, “cómo la vamos a extrañar” y “siempre en nuestros corazones” fueron algunas de las expresiones compartidas por sus allegados.

Una de sus mejores amigas le dedicó un extenso mensaje: “Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía”. También recordó el vínculo que habían construido durante años y expresó: “Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise”.

“Me enseñaste lo hermosa que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir”, agregó en otra parte de la despedida.

La universidad despidió a Rosario

Rosario, de 19 años, estudiaba Psicología en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), sede Mendoza. Desde la institución expresaron sus condolencias a familiares y amigos de la joven.

“Desde la Pontificia Universidad Católica Argentina sede Mendoza acompañamos a la familia y amigos de Rosario Masó Tillar, alumna de Psicología de nuestra Facultad, quien nos dejó físicamente. Elevamos nuestras oraciones ante tan profundo dolor y pedimos por su eterno descanso”, comunicaron.

El Colegio San Luis Gonzaga, donde las hermanas habían transitado parte de su etapa escolar, también expresó su pesar y acompañó a quienes fueron sus compañeros. “Nos unimos en oración y en la cercanía a su familia y a toda la promoción 2023 y 2025”, señalaron desde la institución.