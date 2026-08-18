Entró a robar, preparó lo que se iba a llevar y lo encontraron escondido debajo de una cama

Un joven de 22 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes luego de ingresar presuntamente a robar en una vivienda de Gualeguaychú. Al advertir la presencia policial, intentó evitar que lo descubrieran ocultándose debajo de una cama.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 00:15 en una propiedad situada sobre calle León Torres, entre Rivadavia y Esteban de Magallán. Personal de la Comisaría Sexta acudió al lugar ante una situación sospechosa.

La intervención comenzó por el requerimiento de un efectivo motorizado que patrullaba el sector. El policía observó movimientos extraños en el domicilio y solicitó la presencia de otros funcionarios.

Encontraron la vivienda revuelta

Cuando ingresaron a la propiedad, los efectivos comprobaron que una de las puertas estaba entreabierta. El estado del acceso aumentó las sospechas sobre la presencia de una persona en el interior.

Los policías recorrieron los distintos ambientes y encontraron las habitaciones revueltas. Además, observaron una importante cantidad de pertenencias acumuladas en diferentes sectores.

Detenido en Gualeguaychú.

Los objetos, según se informó desde la Policía, habían sido separados y preparados para ser retirados de la vivienda. Ante esa situación, los funcionarios profundizaron la inspección del inmueble.

Estaba escondido debajo de la cama

Durante la recorrida, los efectivos descubrieron al joven oculto debajo de una cama. El sospechoso permanecía escondido mientras los policías revisaban las habitaciones.

El muchacho fue retirado del lugar e inmediatamente aprehendido. No se informó que hubiera otras personas involucradas ni que se registraran lesionados durante el operativo.

La intervención permitió evitar que los elementos preparados fueran sustraídos. Las pertenencias quedaron dentro de la vivienda para su posterior reconocimiento y ordenamiento.

La Fiscalía ordenó las actuaciones

Luego de la aprehensión, las autoridades policiales informaron lo sucedido a la Fiscalía en turno. El organismo judicial dispuso las actuaciones correspondientes por la tentativa de robo.

El joven de 22 años quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con la identificación, el relevamiento de la propiedad y la documentación de los objetos encontrados.