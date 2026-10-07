La carrera de Messi continúa: cuándo vuelve a jugar después del adiós a la Selección

Lionel Messi tiene previsto volver a jugar con Inter Miami el sábado 10 de octubre, cuando el equipo reciba a DC United desde las 20.30 de la Argentina. Será su próximo compromiso después de la despedida de la Selección argentina, que se realizó este martes en el Monumental.

A los 39 años, el delantero cerró su etapa con la Albiceleste en el amistoso ante Benín. Marcó un gol en la victoria por 3-0 y recibió homenajes antes y después del encuentro.

Tras su paso por la Argentina, el rosarino regresará a Estados Unidos para reincorporarse al plantel. Su continuidad deportiva estará centrada en Inter Miami, con el que tiene contrato hasta el final de la temporada 2028.

Tres partidos en ocho días

El encuentro frente a DC United abrirá una seguidilla de tres compromisos en ocho días. Los primeros dos serán como local y el tercero se disputará fuera de Miami.

El miércoles 14 de octubre, el conjunto de Florida recibirá a New York City FC. Ese partido también está programado para las 20.30, hora argentina.

Luego, el sábado 17, Inter Miami visitará a Atlanta United en el mismo horario. Estos tres encuentros forman parte del tramo final de la fase regular de la MLS.

Los compromisos antes de los playoffs

Después de esa serie, el equipo de Messi tendrá otros cuatro partidos para completar su calendario previo a los playoffs. El primero será el sábado 24 de octubre, como visitante ante New York Red Bulls.

La agenda continuará el miércoles 28, cuando Inter Miami reciba a Cincinnati. Será el último compromiso de octubre para el conjunto de Florida.

En noviembre, el equipo visitará a New England Revolution el domingo 1 y cerrará la fase regular el sábado 7, como local frente a Charlotte FC. En total, le quedan siete encuentros antes de las eliminatorias por el título.

El contrato y la continuidad de Messi

La despedida de la Selección argentina no significó el retiro de Messi del fútbol profesional. Su vínculo con Inter Miami se extiende hasta el cierre de la temporada 2028, según anunció oficialmente el club.

Durante la transmisión del amistoso contra Benín, el periodista Gastón Edul informó que el delantero tiene pensado cumplir ese contrato. De concretarse esa decisión, continuará compitiendo en la MLS después de cumplir los 40 años.

El último partido de Inter Miami antes del receso por la fecha FIFA fue la derrota por 2-1 ante Columbus Crew, el 27 de septiembre. En ese encuentro, el rosarino convirtió el gol del empate parcial.