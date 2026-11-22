Leandro Paredes publicó un mensaje desde una clínica de Barranquilla después del desmayo que sufrió durante los festejos de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana 2026. El mediocampista de 32 años se descompensó mientras brindaba una entrevista televisiva tras la victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro y debió ser trasladado a un centro médico para someterse a estudios preventivos.

Horas después del episodio, el capitán del Xeneize utilizó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores, publicó Infobae. Junto a una fotografía tomada desde el hospital, en la que se lo observaba consciente y de buen semblante, escribió: “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”.

En otra publicación, acompañada por una imagen en la que aparecía besando el trofeo de la Copa Sudamericana, Paredes agradeció las muestras de preocupación y se refirió con humor a lo ocurrido. “Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”, expresó.

Cómo fue el desmayo de Leandro Paredes

El episodio ocurrió cuando el futbolista se acercó al móvil de DSports, después de participar de los festejos junto a su familia y de levantar la copa durante la ceremonia de premiación. El periodista Marcelo Benedetto le preguntó cómo vivía la consagración acompañado por su esposa, Camila Galante, y sus hijos.

“Feliz, feliz... Hay pocas palabras para describir lo que estoy viviendo. Así que agradecido, agradecido a todos”, respondió el mediocampista. Sin embargo, cuando comenzó a hablar sobre el significado de sumar otro título a su carrera, alcanzó a decir: “Ahora a disfrutar, a disfrutar de mis compañeros. Agradecer por todo lo que vivimos...”, antes de perder el conocimiento y desplomarse.

La situación generó preocupación entre los presentes y los televidentes. Durante la transmisión, el relator Pablo Giralt informó que el jugador estaba siendo asistido y señaló que “se le bajó la presión”. Posteriormente, Benedetto explicó que Paredes había recuperado la conciencia y pudo trasladarse hacia el vestuario.

“Inmediatamente lo levantaron y él con el pulgar arriba dijo que estaba bien”, relató el periodista, quien también indicó que el capitán se retiró por sus propios medios. Sus familiares se dirigieron hacia el sector interno del estadio para acompañarlo.

Arruabarrena reveló que el malestar comenzó durante el partido

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, explicó que Paredes ya había manifestado síntomas de malestar durante el encuentro frente a Atlético Mineiro. El mediocampista fue titular, pero debió abandonar el campo de juego a los 58 minutos y fue reemplazado por Tomás Belmonte.

“Terminando el primer tiempo tuvo un bajón, se sentía mareado. En el entretiempo mejoró un poco, pero diez minutos y ya veías que le costaba trasladarse a los costados”, señaló el técnico durante la conferencia de prensa posterior a la final.

Arruabarrena destacó la actitud del capitán al advertir que no se encontraba en condiciones de continuar jugando. “Es muy honesto y pidió el cambio. Ahora, recién me enteré que también le había agarrado un bajón. Es un líder positivo. Todas las cosas que ha ganado y en el vestuario es uno más”, sostuvo.

La final se disputó bajo condiciones de elevada temperatura y humedad en Barranquilla. Durante el encuentro, los registros térmicos rondaban los 30 grados y la humedad se aproximaba al 80%, aunque no se estableció oficialmente que esos factores fueran la causa de la descompensación.

El traslado a una clínica y los estudios médicos

El periodista Diego Monroig, de ESPN, informó desde Colombia que Paredes también había presentado síntomas de malestar mientras permanecía en el banco de suplentes y durante su desplazamiento hacia los vestuarios.

Cerca de dos horas después del desmayo, el cronista confirmó que el futbolista había sido trasladado en ambulancia a una clínica privada, donde recibió suero y quedó bajo evaluación médica. “Está bien, camina por sus propios medios, pero le quieren hacer estudios por precaución”, indicó.

El episodio se produjo después de una temporada de intensa actividad para el mediocampista, que participó del Mundial 2026 con la selección argentina y posteriormente disputó 21 partidos con Boca. Durante ese período también atravesó problemas físicos, entre ellos una molestia muscular en agosto y un desgarro grado dos en octubre.

En las semanas previas a la final, Paredes había acelerado su recuperación para participar de encuentros decisivos del Xeneize, incluida la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. En ese tramo acumuló 420 minutos distribuidos en seis partidos.

Tras la preocupación inicial, el mensaje publicado por el propio futbolista desde la clínica llevó tranquilidad a los hinchas de Boca, mientras se aguardaban mayores precisiones sobre los resultados de los estudios médicos realizados después de la descompensación.