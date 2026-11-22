Franco Colapinto finalizó sexto en el Gran Premio de Las Vegas e igualó su mejor actuación en la Fórmula 1. Pierre Gasly terminó quinto y Alpine sumó 18 puntos. Max Verstappen ganó la carrera, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri.
Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 e igualó su mejor resultado en la categoría, conseguido anteriormente en Canadá. El piloto argentino de Alpine completó una destacada actuación en el circuito callejero estadounidense, donde su compañero Pierre Gasly finalizó quinto. La victoria quedó en manos de Max Verstappen, de Red Bull, mientras que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio.
La competencia, disputada a 50 vueltas, estuvo marcada por numerosos adelantamientos y una intensa lucha entre los principales equipos. Colapinto logró mantenerse entre los diez primeros y aprovechó distintas situaciones de carrera para avanzar hasta el sexto puesto.
El resultado permitió que Alpine sumara 18 puntos, gracias a las posiciones obtenidas por sus dos pilotos, que terminaron entre los seis mejores, publicó Infobae.
La gran largada de Franco Colapinto
El argentino comenzó la carrera desde la octava posición, después de que Liam Lawson sufriera una fuga de combustible en su Racing Bulls y debiera largar desde los boxes.
En los primeros metros, Colapinto consiguió superar a Gasly y al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. Sin embargo, el sobrecalentamiento de los neumáticos complicó su rendimiento y lo obligó a defenderse de los ataques de sus rivales.
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Pese a esas dificultades, el piloto de Alpine logró recuperarse con una maniobra en la que superó a los dos McLaren en un mismo movimiento.
La carrera tuvo una neutralización en la vuelta 19, cuando Rafael Câmara y Sergio Pérez protagonizaron un incidente que provocó el ingreso del auto de seguridad.
Durante esa instancia, Colapinto perdió posiciones en su detención en boxes, aunque consiguió mantenerse en la pelea por los puntos.
Los sobrepasos que lo llevaron al sexto puesto
En la segunda parte de la competencia, el argentino mejoró su rendimiento con neumáticos medios nuevos y volvió a avanzar en el clasificador.
Los abandonos y problemas de otros competidores también influyeron en el resultado. Arvid Lindblad quedó fuera de carrera, mientras que Isack Hadjar perdió terreno por daños en el alerón delantero.
Además, el incidente entre los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que derivó en una penalización, y un error de George Russell favorecieron el avance de Colapinto.
El piloto argentino consiguió finalizar sexto y repitió su mejor clasificación personal desde su llegada a la Fórmula 1.
Qué dijo Colapinto después de la carrera
Tras la competencia, el argentino analizó las dificultades que tuvo durante el primer tramo y destacó la mejora del monoplaza después del cambio de neumáticos.
“El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien”, explicó en declaraciones a Motorsport.
El cambio de estrategia le permitió recuperar competitividad y disputar posiciones con otros pilotos.
“Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo. Entonces pudimos adelantar y hacer maniobras”, señaló.
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Colapinto también valoró el rendimiento colectivo de Alpine, después de varias competencias en las que la escudería había tenido dificultades para sumar puntos.
“Creo que, para el equipo, después de todas estas últimas carreras, es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno”, sostuvo.
Pierre Gasly terminó quinto y Alpine sumó 18 puntos
El francés Pierre Gasly también protagonizó una destacada actuación en el circuito de Las Vegas.
Durante distintos momentos de la competencia llegó a ubicarse en la segunda posición y se mantuvo cerca de los puestos de podio.
Sin embargo, una caída en su rendimiento lo llevó a perder terreno frente a otros competidores.
En un tramo de la carrera, Colapinto se encontraba a menos de un segundo de su compañero, pero Alpine les indicó que evitaran luchar entre ellos en pista.
Finalmente, Gasly terminó quinto y el argentino sexto, lo que permitió a la escudería francesa conseguir uno de sus mejores resultados conjuntos de la temporada.
Verstappen ganó y McLaren completó el podio
En la lucha por la victoria, Max Verstappen consiguió imponerse después de una carrera en la que debió defender su posición frente a distintos rivales.
George Russell, Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli estuvieron entre los pilotos que intentaron disputarle el liderazgo.
El neerlandés logró mantenerse al frente y consiguió una nueva victoria para Red Bull, que lo consolidó en el segundo puesto del Campeonato de Pilotos.
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Russell cometió un error en las últimas vueltas, mientras que Antonelli sufrió un inconveniente con su Mercedes en el penúltimo giro.
Estas situaciones permitieron que Lando Norris terminara segundo y Oscar Piastri tercero, completando un podio integrado por Red Bull y McLaren.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto
Después del Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 continuará su calendario con las últimas dos competencias de la temporada 2026.
-Gran Premio de Qatar
Domingo 29 de noviembre, 13:00 (hora argentina)
-Gran Premio de Abu Dhabi
Domingo 6 de diciembre, 10:00 (hora argentina)
La categoría ratificó ambas competencias pese al conflicto bélico en Medio Oriente, después de informar que contaba con garantías de seguridad para desarrollar las actividades.
Colapinto llegará a las últimas fechas después de haber igualado su mejor resultado en la Fórmula 1 y de contribuir a una importante cosecha de puntos para Alpine.