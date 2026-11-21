Boca Juniors ganó 10 millones de dólares por consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026, luego de derrotar 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada este sábado en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. El título no solo significó el regreso del Xeneize a las conquistas internacionales después de 18 años, sino también un importante ingreso económico para la institución.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) estableció un premio de 10 millones de dólares para el campeón, monto que se sumó a los ingresos obtenidos por Boca durante las distintas etapas del certamen continental.

De acuerdo con el detalle de las recompensas, el equipo argentino ya había acumulado más de cinco millones de dólares antes de disputar la final. Con el nuevo desembolso, sus ingresos por competencias internacionales durante 2026 alcanzaron los 16.280.000 dólares.

El millonario premio que recibió Boca por ganar la Sudamericana

La recompensa económica se convirtió en uno de los beneficios más importantes de la consagración. A los 10 millones de dólares correspondientes al título se añadieron los premios que el Xeneize había conseguido por avanzar en las distintas instancias de la Copa Sudamericana.

También se contabilizaron los ingresos vinculados con su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y los incentivos económicos obtenidos por sus victorias frente a Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.

Por su parte, Atlético Mineiro, que perdió la definición disputada en Barranquilla, recibió 2,5 millones de dólares por finalizar como subcampeón del certamen.

Boca aseguró su participación en la Copa Libertadores 2027

Además del premio económico, la consagración le permitió al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena conseguir la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

De esta manera, Boca aseguró su presencia en la próxima edición del principal torneo de clubes de Sudamérica, sin necesidad de disputar las instancias preliminares de clasificación.

El título también le otorgó al Xeneize el derecho a disputar la Recopa Sudamericana, en la que enfrentará al campeón de la Copa Libertadores 2026, cuya final protagonizarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

Un título con impacto deportivo y económico

La victoria ante Atlético Mineiro tuvo un valor especial para Boca, que volvió a celebrar una consagración internacional después de casi dos décadas. Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel marcaron los goles del triunfo por 2-0 en Colombia, señaló TN.

El equipo conducido por Arruabarrena cerró así una campaña continental que le permitió sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas y fortalecer sus ingresos para la próxima temporada.

Con 16,28 millones de dólares acumulados en premios internacionales durante 2026, la clasificación a la Libertadores y la posibilidad de disputar otro título continental, Boca obtuvo beneficios deportivos y económicos que se extenderán a 2027.