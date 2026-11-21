Desde las 19:30 horas, Boca sale en búsqueda de otro título internacional que le permita cortar una sequía de 18 años. Seguí las incidencias del partido.
Boca derrotÓ 2 a 0 al Atlético Mineiro en la final de la edición 2026 de la Copa Sudamericana. El encuentro se juGÓ en Barranquilla (Colombia), desde las 19:30 horas de este sábado.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
89 minutos: Valencia y Velasco no tuvieron su revancha
Ambos registraron diferentes remates que terminaron en el fondo de la cancha.
87 minutos: Mineiro evitó el tercer gol con un despeje en la línea
El conjunto brasileño rechazó un claro disparo cruzado de Alan Velasco en el área.
84 minutos: Lautaro Blanco no pudo liquidar el partido
El lateral izquierdo pisó el área y ensayó un zurdazo que rozó en la parte externa de la red.
82 minutos: nueva modificación en Atlético Mineiro
Kevin Castaño dejó la cancha para permitir el ingreso de Mateo Casierra.
77 minutos: Boca Juniors agotó cambios
Leonel Flores por Sebastián Villa y Rodrigo Battaglia por Santiago Ascacibar.
71 MINUTOS: ¡ENNER VALENCIA LO DEJÓ CON VIDA AL MINEIRO!
El ecuatoriano quedó mano a mano contra Everson, pero no ajustó su remate y el arquero despejó la pelota al córner.
68 minutos: pausa de hidratación
63 minutos: doble cambio en Boca Juniors
Alan Velasco y Enner Valencia por Tomás Aranda y Miguel Merentiel.
62 minutos: apareció Álvaro Montero
El arquero de Boca Juniors controló un cabezazo de Vitao a corta distancia sin mayores dificultades.
58 MINUTOS: ¡SALIÓ LEANDRO PAREDES!
El volante central pidió el cambio y lo reemplazó Tomás Belmonte.
55 minutos: Bernard, amonestado
Es el segundo del Atlético Mineiro tras una falta sobre Ascacibar.
47 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
La tercera fue la vencida para Miguel Merentiel, quien apareció en el corazón del área para empujar a la red un centro de Sebastián Villa.
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¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Tres cambios en Atlético Mineiro: Angelo Preciado, Thiago Borbas e Igor Gomes por Natanael, Kaua Pascini y Mamady Cissé.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
46 MINUTOS: ¡MERENTIEL FALLÓ OTRA JUGADA MUY CLARA!
El uruguayo partió habilitado y enfiló mano a mano contra Everson, pero se quedó sin nafta, debió frenarse, buscar el hueco y sacudir un disparo bloqueado por la defensa rival.
44 minutos: Ruan, amonestado
Es el primero del partido después de una infracción sobre Tomás Aranda.
38 minutos: tremenda tapada de Everson
El arquero de Atlético Mineiro rechazó el cabezazo a quemarropa de Lautaro Di Lollo.
30 MINUTOS: ¡AVIVADA DE MERENTIEL Y BOCA SE ACERCÓ AL SEGUNDO!
La Bestia anticipó un pase hacia atrás a Everson, pero se quedó con poco ángulo y buscó asociarse con Lautaro Blanco, quien resolvió mal pisado y mandó la pelota por encima del travesaño.
23 minutos: pausa de hidratación
El freno de las acciones le ayudó a Atlético Mineiro para reordenarse después del golpe que significó el gol de Ascacibar.
15 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Santiago Ascacibar aprovechó una pelota suelta en el área para tomarse revancha del gol anulado y anotar el 1-0 ante un rival aturdido en Barranquilla.
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11 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BOCA JUNIORS!
Santiago Ascacibar empujó la pelota a la red, pero la acción fue invalidada de manera correcta por un claro fuera de juego tras un centro de Sebastián Villa.
3 MINUTOS: ¡DEL BLOOPER DE EVERSON AL TRAVESAÑO DE MERENTIEL!
Al arquero se le escapó la pelota en el área chica y el disparo de la Bestia fue rechazado por el parante superior en la primera ocasión de riesgo del compromiso.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan, Vitao, Renan Lodi, Kaua Pascini; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred; Bernard y Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.