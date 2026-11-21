Una discusión por la presunta venta de un lechón terminó con dos personas heridas de arma blanca este sábado por la tarde en el barrio Bajada Grande, de Paraná. El violento episodio ocurrió alrededor de las 17, sobre calle Baxada del Paraná, y dejó como saldo a un hombre y una mujer hospitalizados.

Según la información conocida hasta el momento, el conflicto se habría originado por una operación comercial vinculada con la venta de un lechón. Por circunstancias que todavía se investigan, se produjo una discusión entre los involucrados que posteriormente derivó en un enfrentamiento con cuchillos.

Como consecuencia de la pelea, ambas personas sufrieron lesiones en distintas partes del cuerpo y debieron recibir asistencia médica. Posteriormente, fueron trasladadas a un hospital para su atención.

Investigan las circunstancias del enfrentamiento

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la gravedad de las heridas ni el estado de salud de los dos involucrados. Tampoco se informó si existían conflictos previos entre las personas que participaron del enfrentamiento, indicó Reporte 100.7.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Quinta de Paraná, que tomó conocimiento de lo ocurrido y realizó las primeras actuaciones correspondientes.