REDACCIÓN ELONCE
Los patios gastronómicos en Paraná recibieron a familias y grupos de amigos durante el cierre del fin de semana largo. Pese a los chaparrones, los emprendedores destacaron las ventas de comidas caseras, helados y bebidas. Elonce recorrió los puestos y dialogó con comerciantes y visitantes.
Los patios gastronómicos en Paraná fueron uno de los lugares elegidos por vecinos y familias para disfrutar del último día del fin de semana largo. Este lunes, pese a las lluvias intermitentes, los puestos de comidas y food trucks recibieron visitantes que aprovecharon las pausas entre los chaparrones para compartir una merienda o una cena. Durante una recorrida de Elonce, los comerciantes realizaron un balance positivo de las ventas y destacaron la respuesta del público.
Las mesas comenzaron a ocuparse nuevamente cuando disminuyeron las precipitaciones. Entre las propuestas se ofrecieron empanadas criollas, pizzas caseras, sándwiches, tortas fritas, churros, helados y licuados. También hubo promociones especiales para quienes eligieron pasar la tarde en el paseo.
Uno de los emprendedores entrevistados fue Luis, conocido por sus tortas asadas en la zona de Circunvalación y Don Bosco. En esta oportunidad, acompañó a su hermana en un puesto que participó por primera vez de la propuesta. “Por ser la primera vez que uno está en este lugar, que no es muy conocido, gracias a Dios se ha trabajado bien sábado y domingo, y hoy lunes también”, expresó a Elonce.
Los emprendedores destacaron las ventas del fin de semana largo
Luis explicó que el emprendimiento ofreció empanadas criollas, pizzas caseras y sándwiches, con preparaciones realizadas en el momento. Además, destacó el esfuerzo familiar que permitió concretar el proyecto y participar de la actividad.
La lluvia modificó por momentos el movimiento de público, aunque no impidió que las familias continuaran acercándose. “Hoy estaba lloviendo bastante y la gente se ponía bajo los árboles a comer porque disfruta el día, en un feriado lindo”, relató el comerciante.
También valoró la oportunidad de trabajar en el lugar. “Es un sacrificio de mi hermana, que poniendo mucho lomo, trabajando, pudo lograr tener esto y conquistarse ese lugar. Gracias a la intendenta también, que nos dio esa oportunidad para poder trabajar”, manifestó. El puesto tenía previsto permanecer abierto hasta las 22 o 22:30.
Helados y promociones para disfrutar la tarde
Los puestos de helados también formaron parte de la oferta gastronómica. Uno de los vendedores consultados señaló que el domingo había sido una jornada favorable, mientras que las precipitaciones del lunes provocaron algunas interrupciones en la llegada de clientes.
“Se ha vendido bien en estos días. Ayer estuvo lindo, hoy con la lluvia más o menos, pero firmes”, comentó el comerciante, quien destacó que habían llevado los sabores de mayor demanda.
Entre las opciones disponibles se ofrecieron cucuruchos de dos bochas a $6.500, además de presentaciones de tres bochas y promociones especiales. El vendedor mencionó una oferta de dos cuartos de helado por $13.000 y otra de tres cucuruchos al precio de dos. La atención estaba prevista hasta aproximadamente las 22, en coincidencia con el horario de cierre de otros puestos. Los comerciantes invitaron a los vecinos a aprovechar las últimas horas del feriado.
Tortas fritas y mate, los elegidos de las familias
Las tortas fritas y el mate fueron protagonistas de la tarde, especialmente por las condiciones meteorológicas. Una familia de Paraná aprovechó una pausa en las precipitaciones para acercarse al paseo y compartir una merienda.
Una de las visitantes explicó a Elonce que habían esperado durante varias horas para salir de su casa. “Estábamos esperando que pare la lluvia porque desde hoy temprano queríamos venir a pasear y no paraba de llover, así que encontramos este bache”, relató.
La mujer comentó que vivían en la zona de barrio Médico y que habían llegado en automóvil. Al momento de elegir qué comer, las preparaciones tradicionales terminaron imponiéndose entre las distintas alternativas disponibles. Otro integrante de la familia destacó la posibilidad de aprovechar el descanso del feriado. “Bien, descansando un poco, disfrutando que cambió el clima”, expresó. También comentó que habían elegido comprar agua caliente para el mate y churros para acompañar la merienda.